СМИ: 13 ноября Ничушкин может начать тренироваться с «Колорадо»

В январе стало известно, что россиянин покинул расположение «Колорадо» на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ. Хоккеист объяснил это желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда», игрок вернулся в состав команды в марте, но вскоре вновь был отстранен. Инсайдер Фрэнк Серавалли со ссылкой на свои источники сообщил, что Ничушкин недавно провалил тест на «drugs», что в переводе может означать как наркотики, так и лекарства. Официальные подробности отстранения россиянина не приводились.