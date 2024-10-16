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СМИ: 13 ноября Ничушкин может начать тренироваться с «Колорадо»

В мае пресс-служба НХЛ сообщила, что Валерий Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам и будет отстранен от матчей на шесть месяцев.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщил в социальных сетях журналист Энди Стрикленд, российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин сможет возобновить тренировки с клубом НХЛ 13 ноября.

Программа помощи игрокам НХЛ существует для оказания психологической поддержки хоккеистам, испытывающим проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми или психическим здоровьем.

В январе стало известно, что россиянин покинул расположение «Колорадо» на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ. Хоккеист объяснил это желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда», игрок вернулся в состав команды в марте, но вскоре вновь был отстранен. Инсайдер Фрэнк Серавалли со ссылкой на свои источники сообщил, что Ничушкин недавно провалил тест на «drugs», что в переводе может означать как наркотики, так и лекарства. Официальные подробности отстранения россиянина не приводились.

Ничушкин выступает за «Колорадо» с августа 2019 года. Действующее соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до 2030 года. Вместе с «Колорадо Эвеланш» нападающий становился обладателем Кубка Стэнли 2022 года. В составе сборной России Ничушкин завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2017 года.

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