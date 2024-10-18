Хет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Детройтом»

В составе гостей хет-триком отметился Артемий Панарин (9', 16', 32'), еще по шайбе забросили Винсент Трочек (29') и Виктор Манчини (33'). У хозяев отличились Мориц Зайдер (22') и Джей Ти Комфер (57').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил свой первый хет-трик в сезоне и восьмой в заокеанской карьере. Также на счету 32-летнего россиянина одна результативная передача. Он был признан первой звездой матча.
Панарин стал первым игроком в истории «Рейнджерс», кому удалось набрать не менее двух очков в каждом из четырех матчей со старта сезона. Вместе с Евгением Малкиным он возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ, имея на своем счету 11 (5+6) набранных очков.
«Рейнджерс» одержали три победы в четырех матчах на старте сезона и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 20 октября, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Торонто».