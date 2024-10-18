Хет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Детройтом»

Панарин стал первым игроком в истории «Рейнджерс», кому удалось набрать не менее двух очков в каждом из четырех матчей со старта сезона. Вместе с Евгением Малкиным он возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ, имея на своем счету 11 (5+6) набранных очков.