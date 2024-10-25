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Бобровский установил исторический рекорд по победам в НХЛ

«Флорида» на выезде обыграла «Рейнджерс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У «Флориды» заброшенными шайбами отметились Антон Лунделль (1'), Картер Верхэге (3') и Сэм Беннетт (27'). У «Рейнджерс» автором единственного точного броска стал Алексис Лафренье (5').

Лучшим игроком матча был признан вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, который отразил 24 из 25 бросков по своим воротам и одержал юбилейную 400-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. 36-летний россиянин достиг этой отметки за 707 матчей — быстрее, чем кто-либо за более чем вековую историю лиги. Ранее лучший результат принадлежал Хенрику Лундквисту (727).

«Чувствовать поддержку команды — это нечто особенное. Я благодарен партнерам за все победы и за эту в частности. Быть частью такого коллектива — настоящая привилегия. Я продолжаю расти и получать удовольствие от игры, как в детстве. Посмотрите на список вратарей с 400 победами — там одни легенды. Честь для меня быть в их числе», — сказал Бобровский после матча.

Бобровский стал 14-м вратарем в истории НХЛ, достигшим отметки в 400 побед. Уже в этом сезоне россиянин может попасть в топ-10 по вратарским победам.

Лидеры НХЛ по вратарским победам:

  1. Мартин Бродер — 691 победа в 1266 матчах;
  2. Марк-Андре Флери — 562 победы в 1027 матчах;
  3. Патрик Руа — 551 победа в 1029 матчах;
  4. Роберто Луонго — 489 побед в 1044 матчах;
  5. Эд Белфор — 484 победы в 963 матчах;
  6. Хенрик Лундквист — 459 побед в 887 матчах;
  7. Кертис Джозеф — 454 победы в 943 матчах;
  8. Терри Савчук — 445 побед в 971 матчах;
  9. Жак Плант — 437 побед в 837 матчах;
  10. Тони Эспозито — 423 победы в 886 матчах;
  11. Гленн Холл — 407 побед в 906 матчах;
  12. Грант Фюр — 403 победы в 868 матчах;
  13. Крис Осгуд — 401 победа в 744 матчах;
  14. Сергей Бобровский — 400 побед в 707 матчах.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин остался без набранных очков.

«Флорида» прервала четырехматчевую победную серию «Рейнджерс» и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 27 марта, «пантеры» на выезде сыграют с «Айлендерс».

«Рейнджерс», несмотря на поражение, сохранили лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье нью-йоркцы дома сыграют с «Анахаймом».

Рейнджерс
1:3
1:2, 0:1, 0:0
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
25.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Пол Морис
Вратари
Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
1-й период
00:44
Антон Лунделл
(Сэм Райнхарт, Эту Луостаринен)
02:42
Картер Верхэге
(Густав Форслинг)
04:44
Алексис Лафренье
(Адам Фокс)
15:03
Сэм Райнхарт
2-й период
26:59
Сэм Беннетт
(Нико Миккола, Дмитрий Куликов)
29:05
Картер Верхэге
34:16
Каапо Какко
3-й период
40:48
Дмитрий Куликов
44:33
Джейкоб Труба
56:57
Картер Верхэге
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
НХЛ: таблица и календарь