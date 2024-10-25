Бобровский установил исторический рекорд по победам в НХЛ

«Чувствовать поддержку команды — это нечто особенное. Я благодарен партнерам за все победы и за эту в частности. Быть частью такого коллектива — настоящая привилегия. Я продолжаю расти и получать удовольствие от игры, как в детстве. Посмотрите на список вратарей с 400 победами — там одни легенды. Честь для меня быть в их числе», — сказал Бобровский после матча.