Бобровский установил исторический рекорд по победам в НХЛ

У «Флориды» заброшенными шайбами отметились Антон Лунделль (1'), Картер Верхэге (3') и Сэм Беннетт (27'). У «Рейнджерс» автором единственного точного броска стал Алексис Лафренье (5').
Лучшим игроком матча был признан вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, который отразил 24 из 25 бросков по своим воротам и одержал юбилейную 400-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. 36-летний россиянин достиг этой отметки за 707 матчей — быстрее, чем кто-либо за более чем вековую историю лиги. Ранее лучший результат принадлежал Хенрику Лундквисту (727).
«Чувствовать поддержку команды — это нечто особенное. Я благодарен партнерам за все победы и за эту в частности. Быть частью такого коллектива — настоящая привилегия. Я продолжаю расти и получать удовольствие от игры, как в детстве. Посмотрите на список вратарей с 400 победами — там одни легенды. Честь для меня быть в их числе», — сказал Бобровский после матча.
Бобровский стал 14-м вратарем в истории НХЛ, достигшим отметки в 400 побед. Уже в этом сезоне россиянин может попасть в топ-10 по вратарским победам.
Лидеры НХЛ по вратарским победам:
- Мартин Бродер — 691 победа в 1266 матчах;
- Марк-Андре Флери — 562 победы в 1027 матчах;
- Патрик Руа — 551 победа в 1029 матчах;
- Роберто Луонго — 489 побед в 1044 матчах;
- Эд Белфор — 484 победы в 963 матчах;
- Хенрик Лундквист — 459 побед в 887 матчах;
- Кертис Джозеф — 454 победы в 943 матчах;
- Терри Савчук — 445 побед в 971 матчах;
- Жак Плант — 437 побед в 837 матчах;
- Тони Эспозито — 423 победы в 886 матчах;
- Гленн Холл — 407 побед в 906 матчах;
- Грант Фюр — 403 победы в 868 матчах;
- Крис Осгуд — 401 победа в 744 матчах;
- Сергей Бобровский — 400 побед в 707 матчах.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин остался без набранных очков.
«Флорида» прервала четырехматчевую победную серию «Рейнджерс» и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 27 марта, «пантеры» на выезде сыграют с «Айлендерс».
«Рейнджерс», несмотря на поражение, сохранили лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье нью-йоркцы дома сыграют с «Анахаймом».