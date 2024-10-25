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Дубль и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Тампу»

«Миннесота» на выезде обыграла «Тампу-Бэй» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе «Миннесоты» дубль оформил Кирилл Капризов (7', 60'), еще по шайбе забросили Йоэль Эрикссон Эк (39') и Мэтт Болди (41'). У «Тампы» отличились Брэндон Хагель (29') и Никита Кучеров (32').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Помимо двух заброшенных шайб на счету 27-летнего россиянина одна результативная передача. Благодаря этому результату Капризов вышел в топ-7 лучших бомбардиров сезона — после 7 сыгранных матчей на его счету 13 (4+9) очков.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил восьмую шайбу в этом сезоне и сохранил лидерство в гонке снайперов. Кроме того, 31-летний россиянин набрал очки в каждом из семи матчей сезона. Таким образом, Кучеров повторил рекорд «Тампы» по результативной серии на старте сезона, установленный им же в сезоне-2017/18. После 7 сыгранных матчей на его счету 13 (8+5) очков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 14 из 17 бросков по своим воротам. Россиянин пропускает не менее трех шайб на протяжении четырех матчей подряд.

«Миннесота» одержала четвертую победу подряд и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 26 октября, «дикари» на выезде сыграют с «Филадельфией».

«Тампа» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 27 октября, «молнии» дома сыграют с «Вашингтоном».

Тампа-Бэй
2:4
0:1, 2:1, 0:2
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
25.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Джон Хайнс
Вратари
Андрей Василевский
(Андрей Василевский)
Марк-Андре Флери
1-й период
06:23
Кирилл Капризов
(Марко Росси, Юнас Бродин)
06:23
Командный штраф
2-й период
25:46
Маркус Фолиньо
27:19
Виктор Хедман
28:55
Брэндон Хагель
(Эрик Чернак, Энтони Чирелли)
31:31
Никита Кучеров
(Ник Пербикс, Ник Пол)
33:00
Эрик Чернак
38:22
Юэль Эрикссон Эк
(Мэтт Болди, Зак Богосян)
3-й период
40:33
Ник Пол
40:54
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов, Матс Зуккарелло)
59:26
Кирилл Капризов
(Джейкоб Миддлтон, Якуб Лауко)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь