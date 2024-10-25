Дубль и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Тампу»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил восьмую шайбу в этом сезоне и сохранил лидерство в гонке снайперов. Кроме того, 31-летний россиянин набрал очки в каждом из семи матчей сезона. Таким образом, Кучеров повторил рекорд «Тампы» по результативной серии на старте сезона, установленный им же в сезоне-2017/18. После 7 сыгранных матчей на его счету 13 (8+5) очков.