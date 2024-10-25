Дубль и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Тампу»

В составе «Миннесоты» дубль оформил Кирилл Капризов (7', 60'), еще по шайбе забросили Йоэль Эрикссон Эк (39') и Мэтт Болди (41'). У «Тампы» отличились Брэндон Хагель (29') и Никита Кучеров (32').
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Помимо двух заброшенных шайб на счету 27-летнего россиянина одна результативная передача. Благодаря этому результату Капризов вышел в топ-7 лучших бомбардиров сезона — после 7 сыгранных матчей на его счету 13 (4+9) очков.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил восьмую шайбу в этом сезоне и сохранил лидерство в гонке снайперов. Кроме того, 31-летний россиянин набрал очки в каждом из семи матчей сезона. Таким образом, Кучеров повторил рекорд «Тампы» по результативной серии на старте сезона, установленный им же в сезоне-2017/18. После 7 сыгранных матчей на его счету 13 (8+5) очков.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 14 из 17 бросков по своим воротам. Россиянин пропускает не менее трех шайб на протяжении четырех матчей подряд.
«Миннесота» одержала четвертую победу подряд и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 26 октября, «дикари» на выезде сыграют с «Филадельфией».
«Тампа» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 27 октября, «молнии» дома сыграют с «Вашингтоном».