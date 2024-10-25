Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергея Бобровского признали первой звездой дня в НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

36-летний россиянин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам в выездной игре с «Рейнджерс» (3:1) и одержал юбилейную 400-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. Бобровский достиг этой отметки за 707 матчей — быстрее, чем кто-либо за более чем вековую историю лиги.

Второй звездой дня признан нападающий «Сент-Луиса» Дилан Холлоуэй, забросивший две шайбы в выездной игре с «Торонто» (5:1). Третьей звездой дня стал нападающий «Виннипега» Нино Нидеррайтер, оформивший дубль в выездной игре с «Сиэтлом» (4:3 ОТ).

Рейнджерс
1:3
1:2, 0:1, 0:0
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
25.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Пол Морис
Вратари
Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
1-й период
00:44
Антон Лунделл
(Сэм Райнхарт, Эту Луостаринен)
02:42
Картер Верхэге
(Густав Форслинг)
04:44
Алексис Лафренье
(Адам Фокс)
15:03
Сэм Райнхарт
2-й период
26:59
Сэм Беннетт
(Нико Миккола, Дмитрий Куликов)
29:05
Картер Верхэге
34:16
Каапо Какко
3-й период
40:48
Дмитрий Куликов
44:33
Джейкоб Труба
56:57
Картер Верхэге
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
НХЛ: таблица и календарь