Сергея Бобровского признали первой звездой дня в НХЛ

36-летний россиянин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам в выездной игре с «Рейнджерс» (3:1) и одержал юбилейную 400-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. Бобровский достиг этой отметки за 707 матчей — быстрее, чем кто-либо за более чем вековую историю лиги.