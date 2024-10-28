Сын олимпийского чемпиона Коваленко забросил первую шайбу в НХЛ

Николай Коваленко является сыном олимпийского чемпиона Андрея Коваленко, который провел в НХЛ девять сезонов в период с 1992 по 2001 год. На его счету 620 матчей, в которых он набрал 379 (173+206) очков. Коваленко стали второй российской парой отец-сын в НХЛ, которым удалось отметиться заброшенными шайбами в НХЛ, после Евгения и Владислава Наместниковых.