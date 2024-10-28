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Сын олимпийского чемпиона Коваленко забросил первую шайбу в НХЛ

«Колорадо» дома обыграл «Оттаву» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Николай Коваленко (20'), Джош Мэнсон (40'), Логан О'Коннор (54'), Росс Колтон (56') и Натан Маккиннон (59'). В составе «Оттавы» дублем отметился Клод Жиру (57', 60'), еще по одной шайбе забросили Брэди Ткачук (50'), Ник Казинс (52').

Нападающий «Колорадо» Николай Коваленко забросил дебютную шайбу в НХЛ и был признан второй звездой матча. Ранее в девяти матчах регулярного чемпионата он отметился тремя результативными передачами. 25-летний россиянин проводит за океаном дебютный сезон.

Николай Коваленко является сыном олимпийского чемпиона Андрея Коваленко, который провел в НХЛ девять сезонов в период с 1992 по 2001 год. На его счету 620 матчей, в которых он набрал 379 (173+206) очков. Коваленко стали второй российской парой отец-сын в НХЛ, которым удалось отметиться заброшенными шайбами в НХЛ, после Евгения и Владислава Наместниковых.

«Колорадо» одержал пятую победу подряд и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Во вторник, 29 октября, «лавины» дома сыграют с «Чикаго».

Колорадо
5:4
1:0, 1:0, 3:4
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
28.10.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18020 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Трэвис Грин
Вратари
Юстус Аннунен
Антон Форсберг
(Линус Ульмарк, Антон Форсберг, Линус Ульмарк, Антон Форсберг)
1-й период
03:17
Майкл Амадио
11:37
Микко Рантанен
19:52
Николай Коваленко
(Кейси Миттельштадт, Нэйтан Маккиннон)
2-й период
39:42
Джош Мэнсон
(Кейси Миттельштадт, Самуэль Жирар)
3-й период
49:15
Брэди Ткачак
(Тайлер Клевен, Ник Казинс)
51:23
Ник Казинс
(Тим Штюцле, Брэди Ткачак)
53:29
Логан О`Коннор
(Самуэль Жирар, Кейси Миттельштадт)
55:01
Росс Колтон
(Кэйл Макар)
56:48
Клод Жиру
(Тома Шабо, Дрейк Батерсон)
58:45
Нэйтан Маккиннон
(Микко Рантанен)
59:50
Клод Жиру
(Джош Норрис, Джейк Сандерсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо
Оттава
НХЛ: таблица и календарь