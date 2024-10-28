Сын олимпийского чемпиона Коваленко забросил первую шайбу в НХЛ

У «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Николай Коваленко (20'), Джош Мэнсон (40'), Логан О'Коннор (54'), Росс Колтон (56') и Натан Маккиннон (59'). В составе «Оттавы» дублем отметился Клод Жиру (57', 60'), еще по одной шайбе забросили Брэди Ткачук (50'), Ник Казинс (52').
Нападающий «Колорадо» Николай Коваленко забросил дебютную шайбу в НХЛ и был признан второй звездой матча. Ранее в девяти матчах регулярного чемпионата он отметился тремя результативными передачами. 25-летний россиянин проводит за океаном дебютный сезон.
Николай Коваленко является сыном олимпийского чемпиона Андрея Коваленко, который провел в НХЛ девять сезонов в период с 1992 по 2001 год. На его счету 620 матчей, в которых он набрал 379 (173+206) очков. Коваленко стали второй российской парой отец-сын в НХЛ, которым удалось отметиться заброшенными шайбами в НХЛ, после Евгения и Владислава Наместниковых.
«Колорадо» одержал пятую победу подряд и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Во вторник, 29 октября, «лавины» дома сыграют с «Чикаго».