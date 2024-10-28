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В НХЛ впервые сыграл белорусский вратарь

«Монреаль» на выезде обыграл «Филадельфию» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Ник Сузуки (11'), Брендан Галлахер (25'), Коул Кофилд (33') и Джейк Эванс (37'). У «Филадельфии» дублем отметился Трэвис Сэнхайм (18', 58'), еще одну шайбу забросил Трэвис Конекны (59').

Вратарь «Филадельфии» Алексей Колосов провел дебютный матч в НХЛ. 22-летний белорус отразил 20 из 24 бросков по своим воротам. Он стал первым белорусским вратарем и 16-м представителем своей страны в истории НХЛ.

Колосов был задрафтован «Филадельфией» под общим 78-м номером на драфте НХЛ 2021 года. На его счету 120 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ за минское «Динамо», в которых одержал 49 побед, отражал 90,9% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,56. В июле 2023 года вратарь подписал с «Филадельфией» контракт новичка.

Минувшим летом Колосов отправился за океан и провел четыре матча за фарм-клуб «Филадельфии» в АХЛ, в которых одержал одну победу, отражая 87,5% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 3,29.

Колосов номинально является третьим вратарем «Филадельфии» в этом сезоне после шведа Самуэля Эрссона и россиянина Ивана Федотова.

«Филадельфия» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 30 октября, «летчики» на выезде сыграют против «Бостона».

Филадельфия
3:4
1:1, 0:3, 2:0
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
28.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 17440 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Мартен Сан-Луи
Вратари
Алексей Колосов
Кэйден Примо
1-й период
07:12
Арбер Джекай
10:42
Ник Сузуки
(Джейден Штрабл, Кирби Дак)
17:24
Трэвис Санхейм
(Гарнет Хэтэуэй, Райан Пелинг)
18:01
Оливер Капанен
2-й период
24:48
Брендан Галлахер
(Логан Мэйлу, Джош Андерсон)
31:05
Джейми Драйсдейл
32:48
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Майкл Мэтисон)
36:01
Джейк Эванс
(Брендан Галлахер, Дэвид Савар)
39:09
Матвей Мичков
39:23
Ник Сузуки
3-й период
57:48
Трэвис Санхейм
(Джоэл Фараби, Николя Делорье)
58:17
Трэвис Конекны
(Оуэн Типпетт, Трэвис Санхейм)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Монреаль
НХЛ: таблица и календарь