В НХЛ впервые сыграл белорусский вратарь

У «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Ник Сузуки (11'), Брендан Галлахер (25'), Коул Кофилд (33') и Джейк Эванс (37'). У «Филадельфии» дублем отметился Трэвис Сэнхайм (18', 58'), еще одну шайбу забросил Трэвис Конекны (59').
Вратарь «Филадельфии» Алексей Колосов провел дебютный матч в НХЛ. 22-летний белорус отразил 20 из 24 бросков по своим воротам. Он стал первым белорусским вратарем и 16-м представителем своей страны в истории НХЛ.
Колосов был задрафтован «Филадельфией» под общим 78-м номером на драфте НХЛ 2021 года. На его счету 120 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ за минское «Динамо», в которых одержал 49 побед, отражал 90,9% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,56. В июле 2023 года вратарь подписал с «Филадельфией» контракт новичка.
Минувшим летом Колосов отправился за океан и провел четыре матча за фарм-клуб «Филадельфии» в АХЛ, в которых одержал одну победу, отражая 87,5% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 3,29.
Колосов номинально является третьим вратарем «Филадельфии» в этом сезоне после шведа Самуэля Эрссона и россиянина Ивана Федотова.
«Филадельфия» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 30 октября, «летчики» на выезде сыграют против «Бостона».