В НХЛ впервые сыграл белорусский вратарь

Колосов был задрафтован «Филадельфией» под общим 78-м номером на драфте НХЛ 2021 года. На его счету 120 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ за минское «Динамо», в которых одержал 49 побед, отражал 90,9% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,56. В июле 2023 года вратарь подписал с «Филадельфией» контракт новичка.