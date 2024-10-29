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Овечкин с женой показали костюмы на хэллоуин

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин его жена Анастасия показали костюмы на хэллоуин.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Анастасия Шубская выложила фото с мужем в одной из соцсетей, где они надели костюмы ниндзя.

Хэллоуин отмечается 31 октября. Он традиционно празднуется в Западной Европе и Северной Америке, хотя официальным выходным днем не является. Многие известные спортсмены с семьями наряжаются в костюмы и посещают тематические вечеринки.

На прошлой неделе капитан «Вашингтона» сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 39 голов. Российский форвард забросил шайбу в пустые ворота в матче с «Филадельфией». Теперь на счету Овечкина 855 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент рекорд по забитым шайбам принадлежит канадцу Уэйну Гретцки — 894 гола.

В текущем сезоне НХЛ «Вашингтон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. За семь матчей команда набрала 10 очков. Следующие два матча «Кэпиталз» проведут на домашней арене: 30 октября с «Нью-Йорк Рейнджерс» и 1 ноября с «Монреаль Канадиенс».

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