Овечкин с женой показали костюмы на хэллоуин

На прошлой неделе капитан «Вашингтона» сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 39 голов. Российский форвард забросил шайбу в пустые ворота в матче с «Филадельфией». Теперь на счету Овечкина 855 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент рекорд по забитым шайбам принадлежит канадцу Уэйну Гретцки — 894 гола.