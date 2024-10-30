Кирилл Капризов возглавил список лучших бомбардиров сезона НХЛ

В составе «Миннесоты» дублем отметился Фредерик Годро (18', 22'), еще по одной шайбе забросили Якуб Лауко (18'), Матс Цуккарелло (40') и Кирилл Капризов (60'). У «Питтсбурга» дубль оформил Рикард Раккель (16', 44'), еще один гол забил Валттери Пуустинен (12').
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился шайбой в пустые ворота и двумя результативными передачами, что позволило ему продлить свою результативную серию до девяти матчей. На счету 27-летнего россиянина после 9 сыгранных матчей 18 (5+13) набранных очков. Этот результат позволил ему выйти на первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ, которое он делит с нападающим «Вегаса» Марком Стоуном.
Нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Это второе результативное действие 22-летнего россиянина в этом сезоне.
«Миннесота» одержала пятую победу в шести последних матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 2 ноября, «дикари» на выезде сыграют с «Тампой».