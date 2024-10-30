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Кирилл Капризов возглавил список лучших бомбардиров сезона НХЛ

«Миннесота» на выезде обыграла «Питтсбург» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

В составе «Миннесоты» дублем отметился Фредерик Годро (18', 22'), еще по одной шайбе забросили Якуб Лауко (18'), Матс Цуккарелло (40') и Кирилл Капризов (60'). У «Питтсбурга» дубль оформил Рикард Раккель (16', 44'), еще один гол забил Валттери Пуустинен (12').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился шайбой в пустые ворота и двумя результативными передачами, что позволило ему продлить свою результативную серию до девяти матчей. На счету 27-летнего россиянина после 9 сыгранных матчей 18 (5+13) набранных очков. Этот результат позволил ему выйти на первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ, которое он делит с нападающим «Вегаса» Марком Стоуном.

Нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Это второе результативное действие 22-летнего россиянина в этом сезоне.

«Миннесота» одержала пятую победу в шести последних матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 2 ноября, «дикари» на выезде сыграют с «Тампой».

Питтсбург
3:5
2:2, 0:2, 1:1
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
30.10.2024, 02:30 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18195 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Джон Хайнс
Вратари
Йоэль Бломквист
(Йоэль Бломквист)
Марк-Андре Флери
1-й период
07:24
Джон Меррилл
10:10
Марко Росси
11:36
Валттери Пуустинен
(Сидни Кросби, Мэтт Грызлик)
15:31
Рикард Ракелль
(Крис Летанг, Сидни Кросби)
17:03
Якуб Лауко
(Марат Хуснутдинов)
17:58
Фредерик Годро
19:12
Ларс Эллер
2-й период
21:38
Фредерик Годро
(Брок Фэйбер, Кирилл Капризов)
30:39
Джек Сент-Айвени
30:39
Джек Сент-Айвени
30:39
Брок Фэйбер
39:23
Матс Зуккарелло
(Марко Росси, Кирилл Капризов)
3-й период
43:36
Рикард Ракелль
(Маркус Петтерссон, Сидни Кросби)
49:38
Энтони Бовилье
51:13
Кевин Хэйс
52:17
Ларс Эллер
59:41
Кирилл Капризов
(Фредерик Годро, Джейкоб Миддлтон)
Лучшие игроки матча
Статистика
15
Штрафное время
9
2
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь