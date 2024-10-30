Кирилл Капризов возглавил список лучших бомбардиров сезона НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился шайбой в пустые ворота и двумя результативными передачами, что позволило ему продлить свою результативную серию до девяти матчей. На счету 27-летнего россиянина после 9 сыгранных матчей 18 (5+13) набранных очков. Этот результат позволил ему выйти на первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ, которое он делит с нападающим «Вегаса» Марком Стоуном.