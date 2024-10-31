Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Колорадо»

У «Тампы» дублем отметился Джейк Гюнцель (4', 27'), еще по одной шайбе забросили Никита Кучеров (2'), Конор Гики (5') и Энтони Сирелли (59'). У «Колорадо» отличились Иван Иван (15') и Кейл Макар (51').