Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Колорадо»

У «Тампы» дублем отметился Джейк Гюнцель (4', 27'), еще по одной шайбе забросили Никита Кучеров (2'), Конор Гики (5') и Энтони Сирелли (59'). У «Колорадо» отличились Иван Иван (15') и Кейл Макар (51').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой матча. 31-летний нападающий отметился голом и двумя результативными передачами. Благодаря этому результату Кучеров вышел в топ-5 лучших бомбардиров сезона — на его счету после 10 сыгранных матчей 17 (9+8) набранных очков.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков по своим воротами и одержал 299-ю победу за карьеру в НХЛ.
«Тампа» одержала третью победу подряд и вышла на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 2 ноября, «молнии» на выезде сыграют с «Миннесотой».