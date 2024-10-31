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Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Колорадо»

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Колорадо» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У «Тампы» дублем отметился Джейк Гюнцель (4', 27'), еще по одной шайбе забросили Никита Кучеров (2'), Конор Гики (5') и Энтони Сирелли (59'). У «Колорадо» отличились Иван Иван (15') и Кейл Макар (51').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой матча. 31-летний нападающий отметился голом и двумя результативными передачами. Благодаря этому результату Кучеров вышел в топ-5 лучших бомбардиров сезона — на его счету после 10 сыгранных матчей 17 (9+8) набранных очков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков по своим воротами и одержал 299-ю победу за карьеру в НХЛ.

«Тампа» одержала третью победу подряд и вышла на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 2 ноября, «молнии» на выезде сыграют с «Миннесотой».

Колорадо
2:5
1:3, 0:1, 1:1
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
31.10.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18019 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Купер
Вратари
Каапо Кяхкенен
(Каапо Кяхкенен)
Андрей Василевский
1-й период
01:01
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Виктор Хедман)
03:36
Джейк Гюнцель
(Райан Макдона, Никита Кучеров)
05:32
Конор Джики
(Энтони Чирелли, Брэндон Хагель)
12:19
Микко Рантанен
14:10
Андрей Василевский
14:56
Иван Иван
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
2-й период
23:33
Мэтт Стинбург
23:33
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
23:33
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
26:28
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
30:58
Кэм Аткинсон
33:44
Эрик Чернак
37:18
Мэтт Стинбург
37:18
Мэтт Стинбург
37:18
Энтони Чирелли
3-й период
49:22
Крис Вагнер
49:22
Майкл Эйссимонт
50:57
Кэйл Макар
(Микко Рантанен, Нэйтан Маккиннон)
51:50
Командный штраф
58:40
Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель)
Лучшие игроки матча
Статистика
26
Штрафное время
17
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь