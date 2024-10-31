Дубль Дорофеева не помог «Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес»

У «Лос-Анджелеса» заброшенными шайбами отметились Уоррен Фогеле (14'), Адриан Кемпе (15'), Алекс Лаферрье (31'), Анже Копитар (31'), Кевин Фиала (47') и Джоэль Эдмундсон (49'). У «Вегаса» дубль оформил Павел Дорофеев (52', 58'), еще один гол забил Таннер Пирсон (35').
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил пятую и шестую шайбу в этом сезоне, выйдя на вторую строчку в списке лучших снайперов команды. Всего в 11 играх текущего сезона на счету 24-летнего россиянина 9 (6+3) набранных очков.
Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 20 из 26 бросков по своим воротам.
«Вегас» прервал свою серию из четырех побед подряд и остался на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 3 ноября, «рыцари» дома сыграют с «Ютой».