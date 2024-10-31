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Дубль Дорофеева не помог «Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Вегас» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У «Лос-Анджелеса» заброшенными шайбами отметились Уоррен Фогеле (14'), Адриан Кемпе (15'), Алекс Лаферрье (31'), Анже Копитар (31'), Кевин Фиала (47') и Джоэль Эдмундсон (49'). У «Вегаса» дубль оформил Павел Дорофеев (52', 58'), еще один гол забил Таннер Пирсон (35').

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил пятую и шестую шайбу в этом сезоне, выйдя на вторую строчку в списке лучших снайперов команды. Всего в 11 играх текущего сезона на счету 24-летнего россиянина 9 (6+3) набранных очков.

Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 20 из 26 бросков по своим воротам.

«Вегас» прервал свою серию из четырех побед подряд и остался на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 3 ноября, «рыцари» дома сыграют с «Ютой».

Лос-Анджелес
6:3
2:0, 2:1, 2:2
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
31.10.2024, 05:30 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 15007 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Брюс Кэссиди
Вратари
Дарси Кемпер
Илья Самсонов
1-й период
05:40
Андреас Энглунд
05:40
Киган Колесар
13:58
Уоррен Фогеле
14:40
Адриан Кемпе
(Анже Копитар, Майки Андерсон)
17:47
Джоэль Эдмундсон
2-й период
30:11
Алекс Лафферье
(Майки Андерсон, Куинтон Байфилд)
30:55
Анже Копитар
(Бренд Кларк, Адриан Кемпе)
34:58
Тэннер Пирсон
(Вильям Карлссон, Александр Хольц)
38:50
Майки Андерсон
38:50
Бретт Хауден
3-й период
45:31
Бретт Хауден
46:23
Кевин Фиала
(Анже Копитар, Бренд Кларк)
48:03
Джоэль Эдмундсон
(Бренд Кларк, Кевин Фиала)
49:44
Адриан Кемпе
50:43
Джоэль Эдмундсон
51:04
Павел Дорофеев
(Ши Теодор, Марк Стоун)
57:03
Павел Дорофеев
(Кэдан Корчак, Томаш Гертл)
Лучшие игроки матча
Статистика
13
Штрафное время
9
1
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лос-Анджелес
Вегас
НХЛ: таблица и календарь