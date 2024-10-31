Дубль Дорофеева не помог «Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес»

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил пятую и шестую шайбу в этом сезоне, выйдя на вторую строчку в списке лучших снайперов команды. Всего в 11 играх текущего сезона на счету 24-летнего россиянина 9 (6+3) набранных очков.