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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 36 шайб

«Вашингтон» дома обыграл «Монреаль» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (24'), Брэндон Дюхейм (32'), Якуб Врана (33'), Коннор Макмайкл (45'), Алексей Протас (45') и Александр Овечкин (53'). У «Монреаля» отличились Коул Кофилд (30'), Брендан Галлахер (31') и Ник Сузуки (38').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и двумя результативными передачами. 39-летний россиянин провел на льду 17 минут 30 секунд, нанес один бросок в створ ворот, еще семь были заблокированы, и два пришлись мимо ворот. Полезность Овечкина в этой встрече составила «+2».

Овечкин забил 858-й гол в НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 36 шайб. Всего в девяти играх текущего чемпионата НХЛ на счету капитана «Вашингтона» 10 (5+5) набранных очков.

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас был признан первой звездой матча. 23-летний белорус отметился голом и результативной передачей на Овечкина. Всего в девяти играх текущего чемпионата НХЛ на счету Протаса 9 (3+6) набранных очков.

«Вашингтон» одержал седьмую победу в восьми последних матчах и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 2 ноября, «столичные» дома сыграют с «Коламбусом».

Вашингтон
6:3
0:0, 3:3, 3:0
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
1.11.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 15789 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Мартен Сан-Луи
Вратари
Чарли Линдгрен
(Чарли Линдгрен, Чарли Линдгрен)
Кэйден Примо
1-й период
06:06
Юрай Слафковски
11:07
Алексей Протас
2-й период
20:00
Коннор Макмайкл
22:53
Кайден Гуле
23:21
Том Уилсон
(Александр Овечкин, Джон Карлсон)
25:55
Дилан Строум
28:09
Командный штраф
29:52
Коул Кофилд
(Ник Сузуки)
30:31
Брендан Галлахер
(Кристиан Дворак, Лэйн Хатсон)
31:45
Брендон Духайм
(Тэйлор Рэддиш, Тревор ван Римсдайк)
32:39
Якуб Врана
35:19
Джош Андерсон
38:00
Ник Сузуки
(Лэйн Хатсон, Дэвид Савар)
3-й период
44:21
Коннор Макмайкл
(Том Уилсон, Тревор ван Римсдайк)
44:57
Алексей Протас
(Дилан Строум, Александр Овечкин)
49:24
Брендон Духайм
49:49
Том Уилсон
52:27
Александр Овечкин
(Алексей Протас, Дилан Строум)
55:48
Майкл Мэтисон
56:50
Том Уилсон
56:50
Джош Андерсон
56:50
Джош Андерсон
Лучшие игроки матча
Статистика
17
Штрафное время
15
5
Игра в большинстве
6
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Монреаль
НХЛ: таблица и календарь