Овечкин сократил отставание от Гретцки до 36 шайб

У хозяев заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (24'), Брэндон Дюхейм (32'), Якуб Врана (33'), Коннор Макмайкл (45'), Алексей Протас (45') и Александр Овечкин (53'). У «Монреаля» отличились Коул Кофилд (30'), Брендан Галлахер (31') и Ник Сузуки (38').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и двумя результативными передачами. 39-летний россиянин провел на льду 17 минут 30 секунд, нанес один бросок в створ ворот, еще семь были заблокированы, и два пришлись мимо ворот. Полезность Овечкина в этой встрече составила «+2».
Овечкин забил 858-й гол в НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 36 шайб. Всего в девяти играх текущего чемпионата НХЛ на счету капитана «Вашингтона» 10 (5+5) набранных очков.
Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас был признан первой звездой матча. 23-летний белорус отметился голом и результативной передачей на Овечкина. Всего в девяти играх текущего чемпионата НХЛ на счету Протаса 9 (3+6) набранных очков.
«Вашингтон» одержал седьмую победу в восьми последних матчах и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 2 ноября, «столичные» дома сыграют с «Коламбусом».