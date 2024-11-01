Овечкин сократил отставание от Гретцки до 36 шайб

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и двумя результативными передачами. 39-летний россиянин провел на льду 17 минут 30 секунд, нанес один бросок в створ ворот, еще семь были заблокированы, и два пришлись мимо ворот. Полезность Овечкина в этой встрече составила «+2».