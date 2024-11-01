Дубль Свечникова помог «Каролине» разгромить «Бостон»

У «Каролины» дублями отметились Джек Рословик (7', 30') и Андрей Свечников (18', 29'), еще по одной шайбе забросили Дмитрий Орлов (18'), Мартин Нечас (19'), Шон Уокер (48') и Йеспери Котканиеми (53'). У «Бостона» отличились Брэд Маршан (14') и Хампус Линдхольм (24').