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Дубль Свечникова помог «Каролине» разгромить «Бостон»

«Каролина» дома разгромила «Бостон» (8:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У «Каролины» дублями отметились Джек Рословик (7', 30') и Андрей Свечников (18', 29'), еще по одной шайбе забросили Дмитрий Орлов (18'), Мартин Нечас (19'), Шон Уокер (48') и Йеспери Котканиеми (53'). У «Бостона» отличились Брэд Маршан (14') и Хампус Линдхольм (24').

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников был признан первой звездой матча. 24-летний россиянин дважды реализовал большинство и отметился результативной передачей. Всего в девяти играх текущего чемпионата НХЛ на счету Свечникова 10 (4+6) набранных очков.

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов провел юбилейный 800-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету 32-летнего россиянина 303 (72+231) набранных очка.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 13 из 15 бросков по своим воротам.

«Каролина» одержала пятую победу подряд и поднялась на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В понедельник, 4 ноября, «ураганы» дома сыграют с «Вашингтоном».

Каролина
8:2
4:1, 2:1, 2:0
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
1.11.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
PNC Arena, 18700 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Джим Монтгомери
Вратари
Петр Кочетков
(Петр Кочетков)
Джереми Суэймен
(Йоонас Корписало)
1-й период
06:28
Джек Рословик
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
09:54
Йеспери Котканиеми
09:54
Йеспери Котканиеми
12:43
Джален Чатфилд
13:11
Брэд Маршан
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
13:25
Командный штраф
15:40
Коул Кепке
17:14
Андрей Свечников
(Шейн Гостисбеер, Мартин Нечас)
17:52
Джексон Блэйк
(Дмитрий Орлов, Вильям Каррье)
17:59
Марк Кастелич
18:06
Мартин Нечас
(Шейн Гостисбеер, Сет Джарвис)
19:44
Мейсон Лорей
2-й период
23:38
Хампус Линдхольм
(Марк Кастелич, Давид Пастрняк)
27:05
Джон Бишер
28:51
Андрей Свечников
(Мартин Нечас, Сет Джарвис)
29:32
Джек Рословик
(Джордан Мартинук)
38:11
Никита Задоров
3-й период
41:49
Сет Джарвис
47:36
Шон Уокер
52:13
Йеспери Котканиеми
(Мартин Нечас)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
Бостон
НХЛ: таблица и календарь