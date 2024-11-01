Дубль Свечникова помог «Каролине» разгромить «Бостон»

У «Каролины» дублями отметились Джек Рословик (7', 30') и Андрей Свечников (18', 29'), еще по одной шайбе забросили Дмитрий Орлов (18'), Мартин Нечас (19'), Шон Уокер (48') и Йеспери Котканиеми (53'). У «Бостона» отличились Брэд Маршан (14') и Хампус Линдхольм (24').
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников был признан первой звездой матча. 24-летний россиянин дважды реализовал большинство и отметился результативной передачей. Всего в девяти играх текущего чемпионата НХЛ на счету Свечникова 10 (4+6) набранных очков.
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов провел юбилейный 800-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету 32-летнего россиянина 303 (72+231) набранных очка.
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 13 из 15 бросков по своим воротам.
«Каролина» одержала пятую победу подряд и поднялась на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В понедельник, 4 ноября, «ураганы» дома сыграют с «Вашингтоном».