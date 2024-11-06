Два очка Малкина не спасли «Питтсбург» от проигрыша «Айлендерс»

У «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери (33'), Симон Хольстрем (50') и Жан-Габриэль Пажо (53'). У «Питтсбурга» забивали Сидни Кросби (26'), Евгений Малкин (34') и Майкл Бантинг (44'). В серии буллитов победный бросок на счету нападающего «Айлендерс» Бо Хорвата.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом в большинстве и оформил результативную передачу на Кросби. На счету 38-летнего россиянина после 14 сыгранных матчей 16 (4+12) набранных очков.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 35 бросков по своим воротам и одержал четвертую победу в этом сезоне. Он был признан третьей звездой матча.
«Айлендерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, на одну позицию опережая «Питтсбург». В пятницу, 8 ноября, «островитяне» на выезде сыграют с «Оттавой», а «пингвины» в гостях сыграют с «Каролиной».