Два очка Малкина не спасли «Питтсбург» от проигрыша «Айлендерс»

«Айлендерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, на одну позицию опережая «Питтсбург». В пятницу, 8 ноября, «островитяне» на выезде сыграют с «Оттавой», а «пингвины» в гостях сыграют с «Каролиной».