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Два очка Малкина не спасли «Питтсбург» от проигрыша «Айлендерс»

«Айлендерс» дома обыграли «Питтсбург» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери (33'), Симон Хольстрем (50') и Жан-Габриэль Пажо (53'). У «Питтсбурга» забивали Сидни Кросби (26'), Евгений Малкин (34') и Майкл Бантинг (44'). В серии буллитов победный бросок на счету нападающего «Айлендерс» Бо Хорвата.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом в большинстве и оформил результативную передачу на Кросби. На счету 38-летнего россиянина после 14 сыгранных матчей 16 (4+12) набранных очков.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 35 бросков по своим воротам и одержал четвертую победу в этом сезоне. Он был признан третьей звездой матча.

«Айлендерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, на одну позицию опережая «Питтсбург». В пятницу, 8 ноября, «островитяне» на выезде сыграют с «Оттавой», а «пингвины» в гостях сыграют с «Каролиной».

Айлендерс
4:3
0:0, 1:2, 2:1, 0:0
Б
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
6.11.2024, 03:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 14025 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Майк Салливан
Вратари
Илья Сорокин
Алекс Неделькович
1-й период
02:31
Райан Грэйвс
12:47
Ноа Добсон
2-й период
25:27
Сидни Кросби
(Рикард Ракелль, Евгений Малкин)
25:27
Командный штраф
32:21
Кайл Палмиери
(Максим Цыплаков, Бо Хорват)
33:21
Максим Цыплаков
33:37
Евгений Малкин
(Мэтт Грызлик, Рикард Ракелль)
3-й период
47:44
Майкл Бантинг
(Йессе Пулюярви, Ноэль Аччиари)
49:19
Дрю О`Коннор
49:41
Симон Хольмстрем
(Кайл Палмиери, Райан Пулок)
52:48
Жан-Габриэль Пажо
(Андерс Ли, Бо Хорват)
54:02
Майкл Бантинг
Овертайм
60:30
Кайл Палмиери
63:24
Крис Летанг
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Бо Хорват
(Айлендерс)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Айлендерс
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь