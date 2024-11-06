Капризову шайбой до крови разбили лицо в матче НХЛ: видео

У «Лос-Анджелеса» дублем отметился Тревор Льюис (48', 57'), еще по одной шайбе забросили Уоррен Фогеле (35'), Кевин Фиала (39') и Куинтон Байфилд (55'). У «Миннесоты» единственный реализованный бросок на счету Зака Богосяна (28').
Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей во второй игре подряд. На счету 28-летнего россиянина после 14 сыгранных матче 5 (0+5) набранных очков.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не смог набрать очки во втором матче кряду. Во втором периоде россиянину прилетела шайба в лицо, после чего он упал на лед, истекая кровью. В раздевалке Капризову наложили швы, после чего в третьем периоде он сумел вернуться на лед.
Капризов оставил за собой пятую строчку в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ, имея после 12 сыгранных матчей 21 (7+14) набранное очко.
«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, отставая на одну строчку от «Лос-Анджелеса». В пятницу, 8 ноября, «дикари» на выезде сыграют с «Сан-Хосе», а «короли» дома встретятся с «Ванкувером».