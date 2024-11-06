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Капризову шайбой до крови разбили лицо в матче НХЛ: видео

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Миннесоту» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

У «Лос-Анджелеса» дублем отметился Тревор Льюис (48', 57'), еще по одной шайбе забросили Уоррен Фогеле (35'), Кевин Фиала (39') и Куинтон Байфилд (55'). У «Миннесоты» единственный реализованный бросок на счету Зака Богосяна (28').

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей во второй игре подряд. На счету 28-летнего россиянина после 14 сыгранных матче 5 (0+5) набранных очков.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не смог набрать очки во втором матче кряду. Во втором периоде россиянину прилетела шайба в лицо, после чего он упал на лед, истекая кровью. В раздевалке Капризову наложили швы, после чего в третьем периоде он сумел вернуться на лед.

Капризов оставил за собой пятую строчку в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ, имея после 12 сыгранных матчей 21 (7+14) набранное очко.

«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, отставая на одну строчку от «Лос-Анджелеса». В пятницу, 8 ноября, «дикари» на выезде сыграют с «Сан-Хосе», а «короли» дома встретятся с «Ванкувером».

Миннесота
1:5
0:0, 1:2, 0:3
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
6.11.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 17617 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Джим Хиллер
Вратари
Филип Густавссон
(Филип Густавссон)
Давид Риттих
1-й период
18:04
Джоэль Эдмундсон
2-й период
24:17
Бренд Кларк
27:31
Зак Богосян
(Фредерик Годро, Райан Хартман)
31:22
Кайл Берроуз
34:30
Уоррен Фогеле
(Алекс Лафферье, Куинтон Байфилд)
37:38
Марко Росси
38:55
Кевин Фиала
(Алекс Лафферье, Анже Копитар)
3-й период
42:46
Командный штраф
47:39
Тревор Льюис
(Андре Ли, Таннер Жанно)
48:14
Матс Зуккарелло
48:14
Филлип Дано
54:12
Куинтон Байфилд
(Тревор Мур, Владислав Гавриков)
56:14
Тревор Льюис
(Тревор Мур, Филлип Дано)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Лос-Анджелес
НХЛ: таблица и календарь