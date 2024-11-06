Капризову шайбой до крови разбили лицо в матче НХЛ: видео

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не смог набрать очки во втором матче кряду. Во втором периоде россиянину прилетела шайба в лицо, после чего он упал на лед, истекая кровью. В раздевалке Капризову наложили швы, после чего в третьем периоде он сумел вернуться на лед.