Матвей Мичков набрал десятое очко в дебютном сезоне в НХЛ

У «Каролины» заброшенными шайбами отметились Джексон Блейк (15'), Эрик Робинсон (29'), Джордан Мартинук (30'), Джек Рословик (42'), Мартин Нечас (60') и Сет Джарвис (60'). У «Филадельфии» дублем отметился Трэвис Конекны (8', 50'), еще по одной шайбе забросили Оуэн Типпетт (34') и Морган Фрост (42').