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Матвей Мичков набрал десятое очко в дебютном сезоне в НХЛ

«Каролина» дома обыграла «Филадельфию» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

У «Каролины» заброшенными шайбами отметились Джексон Блейк (15'), Эрик Робинсон (29'), Джордан Мартинук (30'), Джек Рословик (42'), Мартин Нечас (60') и Сет Джарвис (60'). У «Филадельфии» дублем отметился Трэвис Конекны (8', 50'), еще по одной шайбе забросили Оуэн Типпетт (34') и Морган Фрост (42').

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина после 11 сыгранных матчей 12 (5+7) набранных очков.

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 33-летнего россиянина после 11 сыгранных матчей 7 (3+4) набранных очков.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 12 из 16 бросков по своим воротам и одержал шестую победу в этом сезоне.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 19-летнего россиянина после 13 сыгранных матчей 10 (4+6) набранных очков. Он лидирует в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков.

Вратарь «Филадельфии» Алексей Колосов отразил 29 из 34 бросков по своим воротам.

«Каролина» одержала седьмую победу кряду и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 8 ноября, «ураганы» дома сыграют с «Питтсбургом».

«Филадельфия» замыкает турнирную таблицу Востока. В этот же день «летчики» на выезде сыграют с «Тампой».

Каролина
6:4
1:1, 2:1, 3:2
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
6.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
PNC Arena, 18700 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Джон Торторелла
Вратари
Петр Кочетков
Алексей Колосов
(Алексей Колосов)
1-й период
06:15
Андрей Свечников
07:08
Джордан Стаал
07:54
Трэвис Конекны
(Оуэн Типпетт, Матвей Мичков)
14:25
Джексон Блэйк
(Дмитрий Орлов, Джек Друри)
2-й период
28:56
Эрик Робинсон
(Мартин Нечас, Брент Бернс)
29:50
Джордан Мартинук
(Джейкоб Слэвин, Брент Бернс)
33:30
Оуэн Типпетт
(Шон Кутюрье, Трэвис Конекны)
36:06
Шон Кутюрье
3-й период
41:18
Морган Фрост
(Трэвис Санхейм, Трэвис Конекны)
41:47
Джек Рословик
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
49:17
Трэвис Конекны
(Шон Кутюрье)
53:41
Вильям Каррье
53:58
Эмиль Андре
59:29
Мартин Нечас
59:58
Сет Джарвис
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь