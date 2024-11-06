Матвей Мичков набрал десятое очко в дебютном сезоне в НХЛ

У «Каролины» заброшенными шайбами отметились Джексон Блейк (15'), Эрик Робинсон (29'), Джордан Мартинук (30'), Джек Рословик (42'), Мартин Нечас (60') и Сет Джарвис (60'). У «Филадельфии» дублем отметился Трэвис Конекны (8', 50'), еще по одной шайбе забросили Оуэн Типпетт (34') и Морган Фрост (42').
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина после 11 сыгранных матчей 12 (5+7) набранных очков.
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 33-летнего россиянина после 11 сыгранных матчей 7 (3+4) набранных очков.
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 12 из 16 бросков по своим воротам и одержал шестую победу в этом сезоне.
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 19-летнего россиянина после 13 сыгранных матчей 10 (4+6) набранных очков. Он лидирует в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков.
Вратарь «Филадельфии» Алексей Колосов отразил 29 из 34 бросков по своим воротам.
«Каролина» одержала седьмую победу кряду и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 8 ноября, «ураганы» дома сыграют с «Питтсбургом».
«Филадельфия» замыкает турнирную таблицу Востока. В этот же день «летчики» на выезде сыграют с «Тампой».