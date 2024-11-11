Капризов приблизился к лидеру бомбардирской гонки НХЛ Маккиннону

В составе хозяев отличился Джейсон Дикинсон (17'), на что гости ответили голом Мэттью Болди (36'). На второй минуте овертайма победную шайбу забросил нападающий «Чикаго» Филипп Курашев (62').
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей, благодаря чему сумел сократить отставание от лидера бомбардирской гонки канадца Натана Маккиннона до одного балла. На счету 27-летнего россиянина после 15 сыгранных матчей 28 (9+19) набранных очков.
Кроме того, Капризов набирает очки в девятой гостевой игре подряд. Он находится в шаге от рекорда франшизы, который принадлежит Эрику Стаалу и Йоэлю Эрикссон Эку (по 10).
«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 15 ноября, «дикари» дома сыграют с «Монреалем».