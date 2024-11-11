Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капризов приблизился к лидеру бомбардирской гонки НХЛ Маккиннону

«Чикаго» дома обыграл «Миннесоту» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В составе хозяев отличился Джейсон Дикинсон (17'), на что гости ответили голом Мэттью Болди (36'). На второй минуте овертайма победную шайбу забросил нападающий «Чикаго» Филипп Курашев (62').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей, благодаря чему сумел сократить отставание от лидера бомбардирской гонки канадца Натана Маккиннона до одного балла. На счету 27-летнего россиянина после 15 сыгранных матчей 28 (9+19) набранных очков.

Кроме того, Капризов набирает очки в девятой гостевой игре подряд. Он находится в шаге от рекорда франшизы, который принадлежит Эрику Стаалу и Йоэлю Эрикссон Эку (по 10).

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 15 ноября, «дикари» дома сыграют с «Монреалем».

Чикаго
2:1
1:0, 0:0, 0:1
ОТ
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
11.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
United Center, 19657 зрителей
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Джон Хайнс
Вратари
Петр Мразек
Филип Густавссон
(Филип Густавссон)
1-й период
03:43
Юэль Эрикссон Эк
05:50
Маркус Юханссон
12:11
Джейсон Дикинсон
16:44
Джейсон Дикинсон
2-й период
22:51
Лукас Райхель
3-й период
47:27
Ник Фолиньо
51:03
Мэтт Болди
55:29
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов, Матс Зуккарелло)
Овертайм
61:50
Филипп Курашев
(Сет Джонс)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь