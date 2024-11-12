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Мичков признан первой звездой матча против «Сан-Хосе»

«Филадельфия» дома обыграла «Сан-Хосе» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

У хозяев заброшенными шайбами отметились Эрик Джонсон (2'), Трэвис Конекны (16') и Матвей Мичков (26'). Гости ответили на них голами Джека Томпсона (36'), Микаэля Гранлунда (39') и Баркли Гудроу (58'). В серии буллитов победу «Филадельфии» принесли точные броски Мичкова и Конекны.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков был признан первой звездой матча. На счету 19-летнего россиянина гол, передача и победный буллит. После 14 сыгранных матчей на счету Мичкова 12 (5+7) набранных очков. Он занимает второе место в гонке бомбардиров среди новичков, уступая лишь нападающему «Далласа» Логана Станковену.

В овертайме Мичков оставил свою команду в меньшинстве, получив малый штраф за стычку с первым номером минувшего драфта канадцем Макклином Селебрини. Напомним, что последние две игры «летчиков» россиянин пропускал по решению главного тренера команды Джона Тортореллы.

Защитник «Филадельфии» Егор Замула поучаствовал в шайбе Мичкова и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина после 12 сыгранных матчей 3 (0+3) набранных очка.

«Филадельфия» поднялась на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 15 ноября, «летчики» на выезде сыграют с «Оттавой».

Другие результаты игрового дня:

«Калгари» дома обыграл «Лос-Анджелес» (3:1). Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей, набрав свои первые очки за последние семь матчей.

«Колорадо» дома победил «Нэшвилл» (3:2 ОТ). Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 29 бросков по своим воротам из 31.

«Каролина» на выезде обыграла «Вегас» (4:1). Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой в большинстве. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

Филадельфия
4:3
2:0, 1:2, 0:1, 0:0
Б
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
12.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18706 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Райан Варсофски
Вратари
Самуэль Эрссон
Витек Ванечек
1-й период
01:40
Эрик Джонсон
(Энтони Ришар)
01:43
Эрик Джонсон
01:43
Дживани Смит
09:04
Командный штраф
12:08
Тай Делландреа
15:27
Микаэль Гранлунд
15:56
Трэвис Конекны
(Эмиль Андре, Матвей Мичков)
2-й период
25:09
Матвей Мичков
(Егор Замула, Райан Пелинг)
32:09
Ник Силер
32:09
Барклай Гудроу
35:29
Джек Томпсон
(Микаэль Гранлунд, Вильям Эклунд)
38:33
Микаэль Гранлунд
(Фабиан Зеттерлунд, Вильям Эклунд)
3-й период
43:55
Ян Рутта
49:22
Бобби Бринк
57:36
Барклай Гудроу
(Хенри Тран, Коди Сиси)
Овертайм
60:00
Матвей Мичков
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Матвей Мичков
(Филадельфия)
Лучшие игроки матча
Статистика
16
Штрафное время
16
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Сан-Хосе
НХЛ: таблица и календарь