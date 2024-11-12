Мичков признан первой звездой матча против «Сан-Хосе»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков был признан первой звездой матча. На счету 19-летнего россиянина гол, передача и победный буллит. После 14 сыгранных матчей на счету Мичкова 12 (5+7) набранных очков. Он занимает второе место в гонке бомбардиров среди новичков, уступая лишь нападающему «Далласа» Логана Станковену.