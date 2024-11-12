Мичков признан первой звездой матча против «Сан-Хосе»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Эрик Джонсон (2'), Трэвис Конекны (16') и Матвей Мичков (26'). Гости ответили на них голами Джека Томпсона (36'), Микаэля Гранлунда (39') и Баркли Гудроу (58'). В серии буллитов победу «Филадельфии» принесли точные броски Мичкова и Конекны.
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков был признан первой звездой матча. На счету 19-летнего россиянина гол, передача и победный буллит. После 14 сыгранных матчей на счету Мичкова 12 (5+7) набранных очков. Он занимает второе место в гонке бомбардиров среди новичков, уступая лишь нападающему «Далласа» Логана Станковену.
В овертайме Мичков оставил свою команду в меньшинстве, получив малый штраф за стычку с первым номером минувшего драфта канадцем Макклином Селебрини. Напомним, что последние две игры «летчиков» россиянин пропускал по решению главного тренера команды Джона Тортореллы.
Защитник «Филадельфии» Егор Замула поучаствовал в шайбе Мичкова и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина после 12 сыгранных матчей 3 (0+3) набранных очка.
«Филадельфия» поднялась на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 15 ноября, «летчики» на выезде сыграют с «Оттавой».
Другие результаты игрового дня:
«Калгари» дома обыграл «Лос-Анджелес» (3:1). Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей, набрав свои первые очки за последние семь матчей.
«Колорадо» дома победил «Нэшвилл» (3:2 ОТ). Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 29 бросков по своим воротам из 31.
«Каролина» на выезде обыграла «Вегас» (4:1). Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой в большинстве. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.