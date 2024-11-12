Капризов едва не повторил уникальное достижение Гретцки в НХЛ

В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (1:2 ОТ) Капризов отметился результативной передачей. Он мог стать вторым игроком в истории, который набрал несколько очков в девяти выездных играх подряд. Ранее это удавалось только Уэйну Гретцки.
Если Капризову удастся набрать очки в следующем выездном матче, то он повторит рекорд франшизы по длительности результативной серии в гостевых встречах, который сейчас принадлежит Эрику Стаалу и Йоэлю Эрикссон Эку (по 10).
Капризов занимает второе место в гонке бомбардиров сезона. На счету 27-летнего россиянина после 15 сыгранных матчей 28 (9+19) набранных очков.
«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 15 ноября, «дикари» дома сыграют с «Монреалем».