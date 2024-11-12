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Капризов едва не повторил уникальное достижение Гретцки в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов остановился в шаге от достижения Уэйна Гретцки в НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (1:2 ОТ) Капризов отметился результативной передачей. Он мог стать вторым игроком в истории, который набрал несколько очков в девяти выездных играх подряд. Ранее это удавалось только Уэйну Гретцки.

Если Капризову удастся набрать очки в следующем выездном матче, то он повторит рекорд франшизы по длительности результативной серии в гостевых встречах, который сейчас принадлежит Эрику Стаалу и Йоэлю Эрикссон Эку (по 10).

Капризов занимает второе место в гонке бомбардиров сезона. На счету 27-летнего россиянина после 15 сыгранных матчей 28 (9+19) набранных очков.

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 15 ноября, «дикари» дома сыграют с «Монреалем».

Чикаго
2:1
1:0, 0:0, 0:1
ОТ
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
11.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
United Center, 19657 зрителей
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Джон Хайнс
Вратари
Петр Мразек
Филип Густавссон
(Филип Густавссон)
1-й период
03:43
Юэль Эрикссон Эк
05:50
Маркус Юханссон
12:11
Джейсон Дикинсон
16:44
Джейсон Дикинсон
2-й период
22:51
Лукас Райхель
3-й период
47:27
Ник Фолиньо
51:03
Мэтт Болди
55:29
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов, Матс Зуккарелло)
Овертайм
61:50
Филипп Курашев
(Сет Джонс)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь