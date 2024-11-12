Капризов едва не повторил уникальное достижение Гретцки в НХЛ

В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (1:2 ОТ) Капризов отметился результативной передачей. Он мог стать вторым игроком в истории, который набрал несколько очков в девяти выездных играх подряд. Ранее это удавалось только Уэйну Гретцки.