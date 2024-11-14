Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от проигрыша «Торонто»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 39-летний россиянин провел на льду 16 минут 16 секунд, нанес четыре броска в створ ворот и сделал три силовых приема. На счету Овечкина после 15 сыгранных матчей 19 (10+9) набранных очков.