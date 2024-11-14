Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от проигрыша «Торонто»

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Тейлор Рэддиш (12'), Дилан Строум (19') и Алексей Протас (38'). У гостей отличились Бобби Макманн (13'), Вильям Нюландер (56') и Митчелл Марнер (60'). Победный гол на последней минуте овертайма забил Джон Таварес.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 39-летний россиянин провел на льду 16 минут 16 секунд, нанес четыре броска в створ ворот и сделал три силовых приема. На счету Овечкина после 15 сыгранных матчей 19 (10+9) набранных очков.
Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас был признан второй звездой матча. 23-летний белорус забросил шестую шайбу в этом сезоне, добавив к ней результативную передачу. Всего на счету Протаса после 15 сыгранных матчей 15 (6+9) набранных очков.
«Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 16 ноября, «столичные» на выезде сыграют с «Колорадо».