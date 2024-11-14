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Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от проигрыша «Торонто»

«Вашингтон» дома уступил «Торонто» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Тейлор Рэддиш (12'), Дилан Строум (19') и Алексей Протас (38'). У гостей отличились Бобби Макманн (13'), Вильям Нюландер (56') и Митчелл Марнер (60'). Победный гол на последней минуте овертайма забил Джон Таварес.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 39-летний россиянин провел на льду 16 минут 16 секунд, нанес четыре броска в створ ворот и сделал три силовых приема. На счету Овечкина после 15 сыгранных матчей 19 (10+9) набранных очков.

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас был признан второй звездой матча. 23-летний белорус забросил шестую шайбу в этом сезоне, добавив к ней результативную передачу. Всего на счету Протаса после 15 сыгранных матчей 15 (6+9) набранных очков.

«Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 16 ноября, «столичные» на выезде сыграют с «Колорадо».

Вашингтон
3:4
2:1, 1:0, 0:2
ОТ
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
14.11.2024, 03:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Крэйг Беруби
Вратари
Логан Томпсон
Джозеф Уолл
(Джозеф Уолл)
1-й период
11:12
Тэйлор Рэддиш
(Коннор Макмайкл, Пьер-Люк Дюбуа)
12:11
Бобби Макманн
(Понтус Хольмберг, Джон Таварес)
18:33
Дилан Строум
(Алексей Протас, Мэтт Рой)
2-й период
22:38
Понтус Хольмберг
25:55
Джейкоб Чикран
37:48
Алексей Протас
(Расмус Сандин, Александр Овечкин)
3-й период
55:51
Вильям Нюландер
(Мэттью Найз)
59:07
Ник Дауд
59:12
Митчелл Марнер
(Вильям Нюландер, Морган Райлли)
Овертайм
64:13
Джон Таварес
(Митчелл Марнер)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Торонто
НХЛ: таблица и календарь