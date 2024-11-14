Гол Сергачева помог «Юте» обыграть «Каролину»

У хозяев дублем отметился Ник Бьюгстад (18', 48'), еще по одной шайбе забросили Джек Макбэйн (46') и Михаил Сергачев (48'). У гостей единственный результативный бросок на счету Мартина Нечаса (31').
Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил третью шайбу в этом сезоне. Также на счету 26-летнего россиянина шесть заблокированных бросков и наилучший показатель в команде по игровому времени среди полевых игроков (24:45). Всего на счету Сергачева после 16 сыгранных матчей 11 (3+8) набранных очков.
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 15 из 18 бросков по своим воротам. Его партнеры по команде Андрей Свечников и Дмитрий Орлов не сумели отличиться результативными действиями.
«Юта» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 16 ноября, клуб из Солт-Лейк-Сити дома сыграет с «Вегасом».