Гол Сергачева помог «Юте» обыграть «Каролину»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил третью шайбу в этом сезоне. Также на счету 26-летнего россиянина шесть заблокированных бросков и наилучший показатель в команде по игровому времени среди полевых игроков (24:45). Всего на счету Сергачева после 16 сыгранных матчей 11 (3+8) набранных очков.