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Гол Сергачева помог «Юте» обыграть «Каролину»

«Юта» дома обыграла «Каролину» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дублем отметился Ник Бьюгстад (18', 48'), еще по одной шайбе забросили Джек Макбэйн (46') и Михаил Сергачев (48'). У гостей единственный результативный бросок на счету Мартина Нечаса (31').

Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил третью шайбу в этом сезоне. Также на счету 26-летнего россиянина шесть заблокированных бросков и наилучший показатель в команде по игровому времени среди полевых игроков (24:45). Всего на счету Сергачева после 16 сыгранных матчей 11 (3+8) набранных очков.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 15 из 18 бросков по своим воротам. Его партнеры по команде Андрей Свечников и Дмитрий Орлов не сумели отличиться результативными действиями.

«Юта» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 16 ноября, клуб из Солт-Лейк-Сити дома сыграет с «Вегасом».

Юта
4:1
1:0, 0:1, 3:0
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
14.11.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 11131 зритель
Главные тренеры
Андре Туриньи
Род Бриндамор
Вратари
Карел Веймелка
Петр Кочетков
(Спенсер Мартин)
1-й период
13:42
Себастьян Ахо
17:55
Ник Бьюгстад
2-й период
29:13
Иэн Коул
30:04
Мартин Нечас
(Шейн Гостисбеер, Себастьян Ахо)
31:42
Иэн Коул
3-й период
45:09
Джек Макбэйн
(Майкл Кессельринг)
47:11
Михаил Сергачев
(Дилан Гюнтер, Матиас Маччелли)
47:28
Ник Бьюгстад
(Майкл Кессельринг, Ник Шмальц)
48:03
Майкл Карконе
48:03
Майкл Карконе
48:03
Майкл Карконе
54:29
Маверик Ламуро
57:07
Ник Бьюгстад
Лучшие игроки матча
Статистика
25
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Юта
Каролина
НХЛ: таблица и календарь