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«Добро пожаловать в клуб». Овечкин поздравил Малкина с 500-м голом в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина с 500-й шайбой в НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Юбилейной для Малкина стала шайба, которую он забросил 17 октября в домашней игре против «Баффало» (6:5 ОТ). Торжественная церемония по этому поводу прошла минувшей ночью перед домашним матчем «Питтсбурга» против «Детройта» (2:3 ОТ). Клуб подарил Малкину золотую клюшку, а также показал видеобращения его многолетних партнеров и соперников, среди которых был и Овечкин.

«Эй, Джино, поздравляю с 500-м голом в НХЛ. Это серьёзное достижение. Добро пожаловать в клуб. Продолжай в том же духе. Рад за тебя, мужик», — сказал Овечкин.

Также во время торжественной церемонии были показаны трогательные видеобращения от родителей Малкина и его восьмилетнего сына Никиты.

Малкин стал вторым российским хоккеистом, которому удалось достичь отметки в 500 заброшенных шайб в НХЛ. Первым это достижение в январе 2016 года установил Александр Овечкин. Всего за 108-летнюю историю лиги до отметки в 500 заброшенных шайб сумели добраться 48 хоккеистов.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. На его счету 1163 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1314 (503+811) очков. Малкин трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Вместе с Игорем Ларионовым, Сергеем Федоровым и Сергеем Брылиным он является рекордсменом по количеству чемпионских титулов в НХЛ среди россиян.

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