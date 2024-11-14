«Добро пожаловать в клуб». Овечкин поздравил Малкина с 500-м голом в НХЛ

Юбилейной для Малкина стала шайба, которую он забросил 17 октября в домашней игре против «Баффало» (6:5 ОТ). Торжественная церемония по этому поводу прошла минувшей ночью перед домашним матчем «Питтсбурга» против «Детройта» (2:3 ОТ). Клуб подарил Малкину золотую клюшку, а также показал видеобращения его многолетних партнеров и соперников, среди которых был и Овечкин.