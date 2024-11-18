Гол Свечникова и передача Орлова принесли победу «Каролине»

У хозяев дубль оформил Мартин Нечас (33', 57'), еще по одной шайбе забросили Андрей Свечников (20') и Эрик Робинсон (21'). У гостей единственный результативный бросок на счету Джейка Нейборса (7').
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил шестую шайбу в этом сезоне, реализовав большинство на исходе первого периода. На счету 24-летнего россиянина 17 сыгранных матчей, в которых он набрал 16 (6+10) очков.
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 33-летнего россиянина 17 сыгранных матчей, в которых он набрал 9 (3+6) очков.
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 29 из 30 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в этом сезоне. 25-летний россиянин был признан третьей звездой матча.
«Каролина» одержала третью победу в четырех последних матчах и возглавила турнирную таблицу Восточной конференции. В четверг, 21 ноября, «ураганы» на выезде сыграют с «Филадельфией».