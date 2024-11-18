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Гол Свечникова и передача Орлова принесли победу «Каролине»

«Каролина» дома обыграла «Сент-Луис» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Derek Cain/Getty Images

У хозяев дубль оформил Мартин Нечас (33', 57'), еще по одной шайбе забросили Андрей Свечников (20') и Эрик Робинсон (21'). У гостей единственный результативный бросок на счету Джейка Нейборса (7').

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил шестую шайбу в этом сезоне, реализовав большинство на исходе первого периода. На счету 24-летнего россиянина 17 сыгранных матчей, в которых он набрал 16 (6+10) очков.

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 33-летнего россиянина 17 сыгранных матчей, в которых он набрал 9 (3+6) очков.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 29 из 30 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в этом сезоне. 25-летний россиянин был признан третьей звездой матча.

«Каролина» одержала третью победу в четырех последних матчах и возглавила турнирную таблицу Восточной конференции. В четверг, 21 ноября, «ураганы» на выезде сыграют с «Филадельфией».

Каролина
4:1
1:1, 2:0, 1:0
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
18.11.2024, 01:00 (МСК UTC+3)
PNC Arena, 18797 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Дрю Баннистер
Вратари
Петр Кочетков
(Петр Кочетков)
Жоэль Хофер
1-й период
06:05
Джейк Нейберс
(Джордан Кайру)
19:00
Оскар Сундквист
19:35
Андрей Свечников
(Мартин Нечас, Шейн Гостисбеер)
2-й период
20:17
Эрик Робинсон
(Дмитрий Орлов, Мартин Нечас)
26:53
Джексон Блэйк
32:26
Мартин Нечас
(Эрик Робинсон)
3-й период
46:26
Матье Джозеф
56:47
Мартин Нечас
(Эрик Робинсон, Йеспери Котканиеми)
57:21
Мэтт Кэссел
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
Сент-Луис
НХЛ: таблица и календарь