Гол Дадонова помог «Далласу» победить «Сан-Хосе»

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джейсон Робертсон (16'), Уайатт Джонстон (21'), Джейми Бенн (31'), Роопе Хинтц (59') и Евгений Дадонов (60'). У гостей отличились Микаэль Гранлунд (19') и Джейк Уолман (54').
Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов забросил пятую шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота «Сан-Хосе» в концове встречи. После 18 сыгранных матчей на счету 35-летнего россиянина 8 (5+3) набранных очков.
«Даллас» одержал третью победу в четырех последних матчах и занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 24 ноября, «звезды» на выезде сыграют с «Тампа-Бэй».