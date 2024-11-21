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Гол Дадонова помог «Далласу» победить «Сан-Хосе»

«Даллас» дома обыграл «Сан-Хосе» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джейсон Робертсон (16'), Уайатт Джонстон (21'), Джейми Бенн (31'), Роопе Хинтц (59') и Евгений Дадонов (60'). У гостей отличились Микаэль Гранлунд (19') и Джейк Уолман (54').

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов забросил пятую шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота «Сан-Хосе» в концове встречи. После 18 сыгранных матчей на счету 35-летнего россиянина 8 (5+3) набранных очков.

«Даллас» одержал третью победу в четырех последних матчах и занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 24 ноября, «звезды» на выезде сыграют с «Тампа-Бэй».

Даллас
5:2
1:1, 2:0, 2:1
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
21.11.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Райан Варсофски
Вратари
Джейк Эттингер
Маккензи Блэквуд
(Маккензи Блэквуд, Маккензи Блэквуд)
1-й период
03:27
Хенри Тран
08:43
Клим Костин
11:29
Мэтью Дамба
15:33
Джейсон Робертсон
(Мэтью Дамба, Томас Харли)
17:18
Хенри Тран
18:44
Микаэль Гранлунд
(Вильям Эклунд)
2-й период
20:56
Уайатт Джонстон
(Роопе Хинтц, Джейсон Робертсон)
26:22
Миро Хейсканен
30:56
Джейми Бенн
(Логан Стэнковен)
3-й период
50:05
Люк Канин
53:25
Джейк Уолман
(Коди Сиси, Микаэль Гранлунд)
53:53
Мэйсон Марчмент
58:33
Роопе Хинтц
(Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон)
59:06
Евгений Дадонов
(Оскар Бек)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас
Сан-Хосе
НХЛ: таблица и календарь