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Федотов признан третьей звездой матча с «Каролиной»

«Каролина» на выезде обыграла «Филадельфию» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Джейлен Чатфилд (1'), Себастьян Ахо (42'), Джордан Стаал (47') и Джек Рословик (47'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Райана Пилинга (23').

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. После 18 сыгранных матчей на счету 33-летнего россиянина 10 (3+7) набранных очков.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 18 из 19 бросков по своим воротам и одержал девятую поеду в этом сезоне. Его визави Иван Федотов парировал 33 из 37 бросков и был признан третьей звездой матча.

«Каролина» одержала третью победу в четырех последних матчах и возглавила турнирную таблицу Восточной конференции. В пятницу, 22 ноября, «ураганы» на выезде сыграют с «Нью-Джерси».

«Филадельфия» потерпела второе поражение подряд и опустилась на 11-ю строчку на Востоке. В субботу, 23 ноября, «летчики» дома сыграют с «Чикаго».

Филадельфия
1:4
0:1, 1:0, 0:3
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
21.11.2024, 03:30 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 17535 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Вратари
Иван Федотов
(Иван Федотов)
Петр Кочетков
1-й период
00:30
Джален Чатфилд
(Джордан Мартинук, Вильям Каррье)
02:47
Тайсон Форстер
04:05
Андрей Свечников
14:04
Себастьян Ахо
19:38
Йеспери Котканиеми
2-й период
22:13
Райан Пелинг
(Ник Силер, Ноа Кэйтс)
3-й период
41:03
Себастьян Ахо
46:02
Джордан Стаал
(Джален Чатфилд, Дмитрий Орлов)
46:57
Джек Рословик
(Себастьян Ахо)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь