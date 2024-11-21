Федотов признан третьей звездой матча с «Каролиной»

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Джейлен Чатфилд (1'), Себастьян Ахо (42'), Джордан Стаал (47') и Джек Рословик (47'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Райана Пилинга (23').
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. После 18 сыгранных матчей на счету 33-летнего россиянина 10 (3+7) набранных очков.
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 18 из 19 бросков по своим воротам и одержал девятую поеду в этом сезоне. Его визави Иван Федотов парировал 33 из 37 бросков и был признан третьей звездой матча.
«Каролина» одержала третью победу в четырех последних матчах и возглавила турнирную таблицу Восточной конференции. В пятницу, 22 ноября, «ураганы» на выезде сыграют с «Нью-Джерси».
«Филадельфия» потерпела второе поражение подряд и опустилась на 11-ю строчку на Востоке. В субботу, 23 ноября, «летчики» дома сыграют с «Чикаго».