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Аскаров пропустил на 11-й секунде в дебютном матче за «Сан-Хосе»

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Сан-Хосе» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Натан Уокер (1') и Джордан Кайру (32'). У гостей дубль оформил Александр Веннберг (9', 60'). Победу «Сент-Луису» в серии буллитов принес точный бросок нападающего Джейка Нейборса.

Этот матч стал дебютным за «Сан-Хосе» для вратаря Ярослава Аскарова. 22-летний россиянин начал с ошибки, неудачно сыграв за своими воротами, что привело к пропущенной шайбе на 11-й секунде. После этого Аскаров смог собраться и продемонстрировать надежную игру — он отразил 29 из 30 последующих бросков по своим воротам.

В августе Аскаров был обменян из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе». Нынешний сезон 11‑й номер драфта НХЛ-2020 начал в АХЛ, где находится в лидерах по основным вратарским показателям. На счету Аскарова девять матчей, в которых он одержал шесть побед, отражая 93,9% бросков по своим воротам с коэффициентом надежности 1,92. В октябре он был признан лучшим вратарем месяца в АХЛ.

За место основного вратаря в «Сан-Хосе» Аскарову предстоит бороться с канадцем Маккензи Блэквудом и чехом Витеком Ванечеком.

«Сан-Хосе» потерпел пятое поражение в шести последних матчах. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 24 ноября, «акулы» на выезде сыграют с «Баффало».

Сент-Луис
3:2
1:1, 1:0, 0:1, 0:0
Б
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
22.11.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 17273 зрителя
Главные тренеры
Дрю Баннистер
Райан Варсофски
Вратари
Джордан Биннингтон
Ярослав Аскаров
(Ярослав Аскаров)
1-й период
00:11
Натан Уокер
(Радек Факса)
06:02
Захари Болдюк
07:21
Радек Факса
08:23
Александр Веннберг
(Микаэль Гранлунд, Маклин Селебрини)
12:09
Клим Костин
2-й период
31:47
Джордан Кайру
(Пьер-Оливье Жозеф, Роберт Томас)
3-й период
59:51
Александр Веннберг
(Микаэль Гранлунд, Маклин Селебрини)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джейк Нейберс
(Сент-Луис)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис
Сан-Хосе
НХЛ: таблица и календарь