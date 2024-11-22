Аскаров пропустил на 11-й секунде в дебютном матче за «Сан-Хосе»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Натан Уокер (1') и Джордан Кайру (32'). У гостей дубль оформил Александр Веннберг (9', 60'). Победу «Сент-Луису» в серии буллитов принес точный бросок нападающего Джейка Нейборса.
Этот матч стал дебютным за «Сан-Хосе» для вратаря Ярослава Аскарова. 22-летний россиянин начал с ошибки, неудачно сыграв за своими воротами, что привело к пропущенной шайбе на 11-й секунде. После этого Аскаров смог собраться и продемонстрировать надежную игру — он отразил 29 из 30 последующих бросков по своим воротам.
В августе Аскаров был обменян из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе». Нынешний сезон 11‑й номер драфта НХЛ-2020 начал в АХЛ, где находится в лидерах по основным вратарским показателям. На счету Аскарова девять матчей, в которых он одержал шесть побед, отражая 93,9% бросков по своим воротам с коэффициентом надежности 1,92. В октябре он был признан лучшим вратарем месяца в АХЛ.
За место основного вратаря в «Сан-Хосе» Аскарову предстоит бороться с канадцем Маккензи Блэквудом и чехом Витеком Ванечеком.
«Сан-Хосе» потерпел пятое поражение в шести последних матчах. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 24 ноября, «акулы» на выезде сыграют с «Баффало».