Аскаров пропустил на 11-й секунде в дебютном матче за «Сан-Хосе»

В августе Аскаров был обменян из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе». Нынешний сезон 11‑й номер драфта НХЛ-2020 начал в АХЛ, где находится в лидерах по основным вратарским показателям. На счету Аскарова девять матчей, в которых он одержал шесть побед, отражая 93,9% бросков по своим воротам с коэффициентом надежности 1,92. В октябре он был признан лучшим вратарем месяца в АХЛ.