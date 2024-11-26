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Шестилетний сын Овечкина поздравил «Вашингтон» с победой: видео

Сергей Александрович Овечкин в раздевалке «Кэпиталс» поздравил партнеров отца по команде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Вашингтон» обыграл «Пантерз» со счетом 4:1 в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин‑младший зашел в раздевалку вместе с отцом и лично поздравил каждого хоккеиста «Вашингтона» с достигнутой победой. Для «Кэпиталз» эта победа стала первой после травмы Овечкина. До этого «столичные» потерпели два поражения подряд: от «Колорадо» (1:2) и «Нью‑Джерси» (2:3).

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне на счету капитана «Вашингтона» 15 голов.

Флорида
1:4
1:1, 0:0, 0:3
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
26.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 18504 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Спенсер Карбери
Вратари
Спенсер Найт
(Спенсер Найт, Спенсер Найт)
Логан Томпсон
1-й период
07:00
Нико Миккола
(Сэм Беннетт, Картер Верхэге)
10:56
Ларс Эллер
17:49
Ларс Эллер
(Джейкоб Чикран, Хендрикс Лапьер)
2-й период
21:32
Мэтт Рой
26:45
Мэттью Ткачак
26:45
Мартин Фехервари
30:56
Пьер-Люк Дюбуа
33:19
Маки Самоскевич
39:38
Увис Балинскис
3-й период
40:16
Аарон Экблад
41:18
Джейкоб Чикран
(Дилан Строум, Том Уилсон)
48:12
Эй. Джей Грир
49:35
Эндрю Манджапане
58:32
Ларс Эллер
(Пьер-Люк Дюбуа, Джейкоб Чикран)
59:37
Иван Мирошниченко
(Мэтт Рой)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит