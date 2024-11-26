Шестилетний сын Овечкина поздравил «Вашингтон» с победой: видео

«Вашингтон» обыграл «Пантерз» со счетом 4:1 в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин‑младший зашел в раздевалку вместе с отцом и лично поздравил каждого хоккеиста «Вашингтона» с достигнутой победой. Для «Кэпиталз» эта победа стала первой после травмы Овечкина. До этого «столичные» потерпели два поражения подряд: от «Колорадо» (1:2) и «Нью‑Джерси» (2:3).
В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.
Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне на счету капитана «Вашингтона» 15 голов.