Александр Овечкин: Не слежу за питанием, все сжигается на льду

Александр Овечкин ответил на вопрос, нужно ли следить за питанием, когда подходишь к 40 годам.
«Я не слежу. Все сжигается на льду, на тренировках. Есть люди, которые следят за питанием, и у них всё получается. А есть те, кто не следит, но и у них все получается. Я привык к тому, что у меня есть собственный рацион, подготовка. Кого‑то слушать и говорить, что он делает что‑то неправильно, а кто‑то — правильно. Это не мне судить», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».
Российский форвард получил перелом малой берцовой кости во время матча с «Ютой». Предположительно, срок его восстановления составит от четырех до шести недель. Россиянин является лучшим снайпером клуба в текущем сезоне. В его активе 15 шайб и 10 результативных передач.
Александру Овечкину 39 лет, с 868 голами он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ всех времен, уступая только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.
«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 28 ноября, «столичные» на выезде сыграют против «Тампы».