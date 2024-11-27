Александр Овечкин: Не слежу за питанием, все сжигается на льду

«Я не слежу. Все сжигается на льду, на тренировках. Есть люди, которые следят за питанием, и у них всё получается. А есть те, кто не следит, но и у них все получается. Я привык к тому, что у меня есть собственный рацион, подготовка. Кого‑то слушать и говорить, что он делает что‑то неправильно, а кто‑то — правильно. Это не мне судить», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».