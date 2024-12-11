Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Питтсбург»

У гостей хет-трик оформил Микко Рантанен (19', 26', 56'), еще по одной шайбе забросили Валерий Ничушкин (44') и Арттури Лехконен (53'). У хозяев отличились Коди Гласс (28') и Майкл Бантинг (39').
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил седьмую шайбу в этом сезоне, продлив тем самым свою результативную серию до четырех матчей. На счету 29-летнего россиянина после 13 сыгранных матчей 11 (7+4) набранных очков.
Одноклубники Ничушкина Микко Рантанен и Нэтан Маккиннон набрали по пять результативных баллов и были признаны главными звездами матча. Благодаря этому результату Маккиннон сумел единолично возглавить гонку бомбардиров НХЛ, опередив нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. На счету 29-летнего канадца после 30 сыгранных матчей 46 (10+36) набранных очков.
Нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 38-летнего россиянина после 30 сыгранных матчей 25 (6+19) набранных очков. Малкин отдал 501-ю результативную передачу за карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, став первым россиянином, преодолевшим отметку в 500 ассистов.
«Колорадо» одержал третью победу кряду и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 13 декабря, «лавины» дома сыграют против «Юты».
«Питтсбург» опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице Востока. В этот же день «пингвины» на выезде сыграют с «Монреалем».