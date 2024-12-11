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Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Питтсбург»

«Колорадо» на выезде обыграл «Питтсбург» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей хет-трик оформил Микко Рантанен (19', 26', 56'), еще по одной шайбе забросили Валерий Ничушкин (44') и Арттури Лехконен (53'). У хозяев отличились Коди Гласс (28') и Майкл Бантинг (39').

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил седьмую шайбу в этом сезоне, продлив тем самым свою результативную серию до четырех матчей. На счету 29-летнего россиянина после 13 сыгранных матчей 11 (7+4) набранных очков.

Одноклубники Ничушкина Микко Рантанен и Нэтан Маккиннон набрали по пять результативных баллов и были признаны главными звездами матча. Благодаря этому результату Маккиннон сумел единолично возглавить гонку бомбардиров НХЛ, опередив нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. На счету 29-летнего канадца после 30 сыгранных матчей 46 (10+36) набранных очков.

Нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 38-летнего россиянина после 30 сыгранных матчей 25 (6+19) набранных очков. Малкин отдал 501-ю результативную передачу за карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, став первым россиянином, преодолевшим отметку в 500 ассистов.

«Колорадо» одержал третью победу кряду и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 13 декабря, «лавины» дома сыграют против «Юты».

«Питтсбург» опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице Востока. В этот же день «пингвины» на выезде сыграют с «Монреалем».

Питтсбург
2:6
0:2, 2:1, 0:3
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
11.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 15632 зрителя
Главные тренеры
Майк Салливан
Джаред Беднар
Вратари
Тристан Джерри
(Тристан Джерри, Тристан Джерри)
Скотт Уэджвуд
1-й период
02:06
Райан Грэйвс
06:31
Нэйтан Маккиннон
(Девон Тэйвз, Микко Рантанен)
18:22
Микко Рантанен
(Кэйл Макар)
2-й период
21:47
Иван Иван
25:46
Микко Рантанен
(Нэйтан Маккиннон, Келвин де Хаан)
27:21
Коди Гласс
(Евгений Малкин, Крис Летанг)
29:55
Оуэн Пикерин
33:26
Майкл Бантинг
36:44
Тристан Джерри
36:44
Паркер Келли
36:44
Сэм Малински
38:53
Майкл Бантинг
(Брайан Раст, Эрик Карлссон)
3-й период
43:23
Валерий Ничушкин
(Нэйтан Маккиннон)
44:01
Командный штраф
49:48
Дживани Смит
52:21
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон, Микко Рантанен)
55:08
Микко Рантанен
(Девон Тэйвз, Нэйтан Маккиннон)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь