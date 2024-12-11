Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Питтсбург»

Одноклубники Ничушкина Микко Рантанен и Нэтан Маккиннон набрали по пять результативных баллов и были признаны главными звездами матча. Благодаря этому результату Маккиннон сумел единолично возглавить гонку бомбардиров НХЛ, опередив нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. На счету 29-летнего канадца после 30 сыгранных матчей 46 (10+36) набранных очков.