Кучеров набрал шесть очков в победном матче против «Калгари»

У гостей хет-трик оформил Джейк Гюнцель (27', 52', 58'), еще по одной шайбе забросили Никита Кучеров (19'), Брэйден Поинт (28'), Энтони Сирелли (32'), Брэндон Хэйгел (41') и Конор Гики (54'). У хозяев отличились Джонатан Юбердо (5'), Назем Кадри (33') и Коннор Зари (35').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Помимо заброшенной шайбы 31-летний россиянин отдал пять результативных передач, благодаря чему вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона, опередив нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. В этом сезоне на счету Кучерова 44 (14+30) очка в 25 матчах. Он уступает только нападающему «Колорадо» Нэтану Маккиннону, у которого 47 (11+36) очков после 31 матча.
Кроме того, Кучеров стал первым россиянином в НХЛ и первым игроком «Тампы», которому дважды за карьеру удалось набрать шесть очков в одной игре. В ноябре 2023 года нападающий «Тампы» забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи в выездной игре с «Каролиной» (8:2).
Помимо Кучерова шестиочковая игра в НХЛ среди россиян была только у Кирилла Капризова — 3+3 против «Ванкувера» (10:7) в феврале 2024 года. Рекорд по количеству набранных очков в одной игре принадлежит Сергею Макарову, которому в феврале 1990 года за «Калгари» удалось сделать 2+5 в матче против «Эдмонтона» (10:4).
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам и одержал 12-ю победу в этом сезоне.
«Тампа» одержала третью победу в четырех последних матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 15 декабря, «молнии» на выезде сыграют против «Сиэтла».