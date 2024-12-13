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Кучеров набрал шесть очков в победном матче против «Калгари»

«Тампа-Бэй» на выезде разгромила «Калгари» (8:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей хет-трик оформил Джейк Гюнцель (27', 52', 58'), еще по одной шайбе забросили Никита Кучеров (19'), Брэйден Поинт (28'), Энтони Сирелли (32'), Брэндон Хэйгел (41') и Конор Гики (54'). У хозяев отличились Джонатан Юбердо (5'), Назем Кадри (33') и Коннор Зари (35').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Помимо заброшенной шайбы 31-летний россиянин отдал пять результативных передач, благодаря чему вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона, опередив нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. В этом сезоне на счету Кучерова 44 (14+30) очка в 25 матчах. Он уступает только нападающему «Колорадо» Нэтану Маккиннону, у которого 47 (11+36) очков после 31 матча.

Кроме того, Кучеров стал первым россиянином в НХЛ и первым игроком «Тампы», которому дважды за карьеру удалось набрать шесть очков в одной игре. В ноябре 2023 года нападающий «Тампы» забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи в выездной игре с «Каролиной» (8:2).

Помимо Кучерова шестиочковая игра в НХЛ среди россиян была только у Кирилла Капризова — 3+3 против «Ванкувера» (10:7) в феврале 2024 года. Рекорд по количеству набранных очков в одной игре принадлежит Сергею Макарову, которому в феврале 1990 года за «Калгари» удалось сделать 2+5 в матче против «Эдмонтона» (10:4).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам и одержал 12-ю победу в этом сезоне.

«Тампа» одержала третью победу в четырех последних матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 15 декабря, «молнии» на выезде сыграют против «Сиэтла».

Калгари
3:8
1:1, 2:3, 0:4
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
13.12.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 17028 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Джон Купер
Вратари
Даниэл Владарж
Андрей Василевский
1-й период
04:42
Джонатан Юбердо
18:40
Никита Кучеров
2-й период
26:25
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Янис Мозер)
26:56
Джейк Бин
27:55
Брэйден Пойнт
(Даррен Раддиш, Никита Кучеров)
29:05
Назем Кадри
31:05
Энтони Чирелли
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
32:14
Назем Кадри
(Кевин Бол, Джонатан Юбердо)
34:50
Коннор Зари
(Блэйк Коулмэн)
3-й период
40:43
Брэндон Хагель
(Энтони Чирелли)
50:27
Коннор Зари
51:34
Джейк Гюнцель
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
53:24
Конор Джики
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
57:21
Джейк Гюнцель
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Калгари
НХЛ: таблица и календарь