Кучеров набрал шесть очков в победном матче против «Калгари»

Кроме того, Кучеров стал первым россиянином в НХЛ и первым игроком «Тампы», которому дважды за карьеру удалось набрать шесть очков в одной игре. В ноябре 2023 года нападающий «Тампы» забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи в выездной игре с «Каролиной» (8:2).