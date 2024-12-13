Гол Барбашева в овертайме принес «Вегасу» победу над «Виннипегом»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Никита Чибриков (10') и Джош Моррисси (51'). У гостей в основное время забивали Киган Колесар (45') и Виктор Олофссон (59'). Победу «Вегасу» принес гол Ивана Барбашева на четвертой минуте овертайма.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 14-ю шайбу в этом сезоне. После 29 сыгранных матчей на счету 28-летнего россиянина 29 (14+15) набранных очков при показателе полезности «+14».
Нападающий «Виннипега» Никита Чибриков был признан третьей звездой матча. 21-летний россиянин провел свой третий матч в НХЛ, в каждом из которых сумел отметиться заброшенной шайбой. Всего на счету Чибрикова три заброшенных шайбы и одна результативная передача.
Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников поучаствовал в шайбе Чибрикова и отметился результативной передачей. В этом сезоне на счету 32-летнего россиянина 17 (7+10) очков после 31 матча.
«Вегас» одержал четвертую победу кряду и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 14 декабря, «рыцари» на выезде сыграют с «Эдмонтоном».
«Виннипег» сохраняет лидерство в турнирной таблице Запада. В воскресенье, 15 декабря, команда из Манитобы дома сыграет с «Монреалем».