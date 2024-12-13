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Гол Барбашева в овертайме принес «Вегасу» победу над «Виннипегом»

«Вегас» на выезде обыграл «Виннипег» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Никита Чибриков (10') и Джош Моррисси (51'). У гостей в основное время забивали Киган Колесар (45') и Виктор Олофссон (59'). Победу «Вегасу» принес гол Ивана Барбашева на четвертой минуте овертайма.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 14-ю шайбу в этом сезоне. После 29 сыгранных матчей на счету 28-летнего россиянина 29 (14+15) набранных очков при показателе полезности «+14».

Нападающий «Виннипега» Никита Чибриков был признан третьей звездой матча. 21-летний россиянин провел свой третий матч в НХЛ, в каждом из которых сумел отметиться заброшенной шайбой. Всего на счету Чибрикова три заброшенных шайбы и одна результативная передача.

Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников поучаствовал в шайбе Чибрикова и отметился результативной передачей. В этом сезоне на счету 32-летнего россиянина 17 (7+10) очков после 31 матча.

«Вегас» одержал четвертую победу кряду и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 14 декабря, «рыцари» на выезде сыграют с «Эдмонтоном».

«Виннипег» сохраняет лидерство в турнирной таблице Запада. В воскресенье, 15 декабря, команда из Манитобы дома сыграет с «Монреалем».

Виннипег
2:3
1:0, 0:0, 1:2
ОТ
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
13.12.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 13320 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Брюс Кэссиди
Вратари
Коннор Хеллибак
Адин Хилл
(Адин Хилл, Адин Хилл)
1-й период
09:27
Никита Чибриков
(Владислав Наместников, Коул Перфетти)
2-й период
22:04
Нил Пионк
39:51
Нино Нидеррайтер
3-й период
40:20
Джек Айкел
44:34
Киган Колесар
50:55
Джош Моррисси
(Дилан Демело, Алекс Иафалло)
57:20
Габриэль Виларди
57:33
Дилан Демело
58:11
Виктор Олофссон
(Марк Стоун, Ши Теодор)
Овертайм
63:47
Иван Барбашев
(Ши Теодор)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Виннипег
Вегас
НХЛ: таблица и календарь