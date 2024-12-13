Гол Барбашева в овертайме принес «Вегасу» победу над «Виннипегом»

Нападающий «Виннипега» Никита Чибриков был признан третьей звездой матча. 21-летний россиянин провел свой третий матч в НХЛ, в каждом из которых сумел отметиться заброшенной шайбой. Всего на счету Чибрикова три заброшенных шайбы и одна результативная передача.