«Вашингтон» без Овечкина выиграл 7 из 8 последних матчей

Счет в матче на 35-й минуте в большинстве открыл защитник «Коламбуса» Зак Веренски, забросивший свою 100-ю шайбу в НХЛ. В начале третьего периода счет сравнял нападающий «Вашингтона» Алексей Протас. Он же стал автором победной шайбы на третьей минуте овертайма.
Белорусский нападающий Алексей Протас был признан первой звездой матча. После 28 сыгранных матчей на его счету 26 (11+15) набранных очков при показателе полезности «+14».
«Это так здорово. У нас отличная группа парней, которые сражаются друг за друга, дерутся друг за друга. Мы не сдаемся, даже когда проигрываем в одну или две шайбы. Мы просто продолжаем играть в свою игру и по окончании дня мы убеждаемся в том, что мы должны уметь терпеть и тогда мы найдём способ выиграть матч, и именно это мы и делаем, и должны продолжать в том же духе», — сказал Протас после матча.
Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели десять матчей, в которых одержали семь побед и потерпели три поражения. При этом «Вашингтон» выиграл семь из восьми последних матчей, уступив лишь на родном льду «Сан-Хосе» (1:2 ОТ).
Кроме того, «Вашингтон» одержал десятую победу подряд на выезде, став десятой командой в истории НХЛ с таким достижением. Рекорд по длине победной серии на выезде (12) принадлежит «Детройту» (2006) и «Миннесоте» (2015).
«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В воскресенье, 15 декабря, «столичные» дома сыграют с «Баффало».