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«Вашингтон» без Овечкина выиграл 7 из 8 последних матчей

«Вашингтон» на выезде обыграл «Коламбус» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Счет в матче на 35-й минуте в большинстве открыл защитник «Коламбуса» Зак Веренски, забросивший свою 100-ю шайбу в НХЛ. В начале третьего периода счет сравнял нападающий «Вашингтона» Алексей Протас. Он же стал автором победной шайбы на третьей минуте овертайма.

Белорусский нападающий Алексей Протас был признан первой звездой матча. После 28 сыгранных матчей на его счету 26 (11+15) набранных очков при показателе полезности «+14».

«Это так здорово. У нас отличная группа парней, которые сражаются друг за друга, дерутся друг за друга. Мы не сдаемся, даже когда проигрываем в одну или две шайбы. Мы просто продолжаем играть в свою игру и по окончании дня мы убеждаемся в том, что мы должны уметь терпеть и тогда мы найдём способ выиграть матч, и именно это мы и делаем, и должны продолжать в том же духе», — сказал Протас после матча.

Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели десять матчей, в которых одержали семь побед и потерпели три поражения. При этом «Вашингтон» выиграл семь из восьми последних матчей, уступив лишь на родном льду «Сан-Хосе» (1:2 ОТ).

Кроме того, «Вашингтон» одержал десятую победу подряд на выезде, став десятой командой в истории НХЛ с таким достижением. Рекорд по длине победной серии на выезде (12) принадлежит «Детройту» (2006) и «Миннесоте» (2015).

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В воскресенье, 15 декабря, «столичные» дома сыграют с «Баффало».

Коламбус
1:2
0:0, 1:0, 0:1
ОТ
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
13.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 15962 зрителя
Главные тренеры
Дин Эвасон
Спенсер Карбери
Вратари
Джет Гривз
Чарли Линдгрен
1-й период
14:13
Тревор ван Римсдайк
2-й период
27:55
Джейкоб Чикран
29:00
Ник Дауд
30:13
Зак Веренски
33:34
Ник Дауд
34:12
Зак Веренски
(Кент Джонсон, Шон Монахэн)
37:10
Мартин Фехервари
3-й период
40:31
Алексей Протас
(Пьер-Люк Дюбуа, Джейкоб Чикран)
Овертайм
62:23
Алексей Протас
(Дилан Строум, Джейкоб Чикран)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Коламбус
НХЛ: таблица и календарь