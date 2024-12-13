«Вашингтон» без Овечкина выиграл 7 из 8 последних матчей

«Это так здорово. У нас отличная группа парней, которые сражаются друг за друга, дерутся друг за друга. Мы не сдаемся, даже когда проигрываем в одну или две шайбы. Мы просто продолжаем играть в свою игру и по окончании дня мы убеждаемся в том, что мы должны уметь терпеть и тогда мы найдём способ выиграть матч, и именно это мы и делаем, и должны продолжать в том же духе», — сказал Протас после матча.