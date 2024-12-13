«Маленькая, но важная победа». Гашек — об отмене «Вечера русского наследия»

«Маленькая, но очень важная победа, которая помогла спасти жизни. К сожалению, НХЛ остаётся, наряду с ATP и WTA, самой большой рекламой спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Реклама будет оставаться таковой до тех пор, пока тем российским хоккеистам, которые публично не осудили спецоперацию, будет разрешено играть (и, конечно, они должны вести себя соответственно). Спасибо всем за поддержку. Мы все сделали это вместе», — написал Гашек на своей странице в соцсети Х.
Напомним, ранее стало известно, что традиционная акция «Вечер русского наследия», приуроченная к матчу регулярного чемпионата между «Коламбусом» и «Вашингтоном», где все последние сезоны с обеих сторон играют немало российских хоккеистов, была отменена.
Один из организаторов мероприятия Александр Браверман заявил, что основной причиной отмены стал протест со стороны украинских организаций штата Огайо, которые жаловались на то, что оно является политической пророссийской акцией.