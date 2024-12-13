Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Маленькая, но важная победа». Гашек — об отмене «Вечера русского наследия»

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек в очередной раз высказался о российских хоккеистах в НХЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Маленькая, но очень важная победа, которая помогла спасти жизни. К сожалению, НХЛ остаётся, наряду с ATP и WTA, самой большой рекламой спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Реклама будет оставаться таковой до тех пор, пока тем российским хоккеистам, которые публично не осудили спецоперацию, будет разрешено играть (и, конечно, они должны вести себя соответственно). Спасибо всем за поддержку. Мы все сделали это вместе», — написал Гашек на своей странице в соцсети Х.

Напомним, ранее стало известно, что традиционная акция «Вечер русского наследия», приуроченная к матчу регулярного чемпионата между «Коламбусом» и «Вашингтоном», где все последние сезоны с обеих сторон играют немало российских хоккеистов, была отменена.

Один из организаторов мероприятия Александр Браверман заявил, что основной причиной отмены стал протест со стороны украинских организаций штата Огайо, которые жаловались на то, что оно является политической пророссийской акцией.

Коламбус
1:2
0:0, 1:0, 0:1
ОТ
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
13.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 15962 зрителя
Главные тренеры
Дин Эвасон
Спенсер Карбери
Вратари
Джет Гривз
Чарли Линдгрен
1-й период
14:13
Тревор ван Римсдайк
2-й период
27:55
Джейкоб Чикран
29:00
Ник Дауд
30:13
Зак Веренски
33:34
Ник Дауд
34:12
Зак Веренски
(Кент Джонсон, Шон Монахэн)
37:10
Мартин Фехервари
3-й период
40:31
Алексей Протас
(Пьер-Люк Дюбуа, Джейкоб Чикран)
Овертайм
62:23
Алексей Протас
(Дилан Строум, Джейкоб Чикран)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь