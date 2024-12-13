Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кучеров признан первой звездой игрового дня НХЛ

Нападающий «Тампа‑Бэй» Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

31-летний россиянин выдал самую результативную индивидуальную игру сезона среди всех игроков НХЛ, забросив шайбу и отдав пять результативных передач в выездной игре против «Калгари» (8:3). Также Кучеров повторил клубный рекорд «Тампы» по количеству ассистов в одной игре.

Благодаря этому результату Кучеров вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона, опередив нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. В активе Кучерова 44 (14+30) очка в 25 матчах. Он уступает только нападающему «Колорадо» Нэтану Маккиннону, у которого 47 (11+36) очков после 31 игры.

Второй звездой игрового дня стал нападающий «Филадельфии» Скотт Лоутон, который забросил четыре шайбы в домашней игре против «Детройта» (4:1).

Третьей звездой игрового дня признан нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст, который забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу в выездной игре с «Монреалем» (9:2).

Калгари
3:8
1:1, 2:3, 0:4
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
13.12.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 17028 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Джон Купер
Вратари
Даниэл Владарж
Андрей Василевский
1-й период
04:42
Джонатан Юбердо
18:40
Никита Кучеров
2-й период
26:25
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Янис Мозер)
26:56
Джейк Бин
27:55
Брэйден Пойнт
(Даррен Раддиш, Никита Кучеров)
29:05
Назем Кадри
31:05
Энтони Чирелли
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
32:14
Назем Кадри
(Кевин Бол, Джонатан Юбердо)
34:50
Коннор Зари
(Блэйк Коулмэн)
3-й период
40:43
Брэндон Хагель
(Энтони Чирелли)
50:27
Коннор Зари
51:34
Джейк Гюнцель
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
53:24
Конор Джики
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
57:21
Джейк Гюнцель
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь