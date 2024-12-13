Кучеров признан первой звездой игрового дня НХЛ

31-летний россиянин выдал самую результативную индивидуальную игру сезона среди всех игроков НХЛ, забросив шайбу и отдав пять результативных передач в выездной игре против «Калгари» (8:3). Также Кучеров повторил клубный рекорд «Тампы» по количеству ассистов в одной игре.
Благодаря этому результату Кучеров вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона, опередив нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. В активе Кучерова 44 (14+30) очка в 25 матчах. Он уступает только нападающему «Колорадо» Нэтану Маккиннону, у которого 47 (11+36) очков после 31 игры.
Второй звездой игрового дня стал нападающий «Филадельфии» Скотт Лоутон, который забросил четыре шайбы в домашней игре против «Детройта» (4:1).
Третьей звездой игрового дня признан нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст, который забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу в выездной игре с «Монреалем» (9:2).