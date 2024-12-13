Кучеров признан первой звездой игрового дня НХЛ

Благодаря этому результату Кучеров вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона, опередив нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. В активе Кучерова 44 (14+30) очка в 25 матчах. Он уступает только нападающему «Колорадо» Нэтану Маккиннону, у которого 47 (11+36) очков после 31 игры.