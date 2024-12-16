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Шайба Бучневича принесла «Сент-Луису» победу над «Рейнджерс»

«Сент-Луис» дома обыграл «Рейнджерс» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич (19'), Джордан Кайру (27') и Роберт Томас (31'). У гостей отличились Бретт Берард (51') и Уилл Кайли (52').

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич был признан второй звездой матча. 29-летний россиянин отметился шайбой в ворота бывшей команды, чем продлил свою результативную серию до девяти матчей. Всего на счету Бучневича в текущем сезоне 21 (8+13) очко в 30 матчах.

Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 25-летнего россиянина в текущем сезоне 5 (1+4) очков в 30 матчах.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и вратарь команды Игорь Шестеркин участия в матче не принимали. Панарин не сыграл из-за травмы верхней части тела, а Шестеркин уступил место в воротах Джонатану Куику.

«Рейнджерс» проиграли 10 из 13 последних матчей и опустились на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 18 декабря, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Нэшвиллом».

«Сент-Луис» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В этот же день «блюзмены» дома сыграют с «Нью-Джерси».

Сент-Луис
3:2
1:0, 2:0, 0:2
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
16.12.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 17569 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Питер Лавиолетт
Вратари
Жоэль Хофер
Джонатан Куик
1-й период
08:35
Джонни Бродзински
18:51
Павел Бучневич
(Джейк Нейберс, Роберт Томас)
2-й период
26:33
Джордан Кайру
(Алексей Торопченко, Брэйден Шенн)
30:28
Роберт Томас
3-й период
50:18
Бретт Берард
51:37
Уилл Куилль
(Алексис Лафренье, Филип Хытил)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь