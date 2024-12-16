Шайба Бучневича принесла «Сент-Луису» победу над «Рейнджерс»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич был признан второй звездой матча. 29-летний россиянин отметился шайбой в ворота бывшей команды, чем продлил свою результативную серию до девяти матчей. Всего на счету Бучневича в текущем сезоне 21 (8+13) очко в 30 матчах.