Шайба Бучневича принесла «Сент-Луису» победу над «Рейнджерс»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич (19'), Джордан Кайру (27') и Роберт Томас (31'). У гостей отличились Бретт Берард (51') и Уилл Кайли (52').
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич был признан второй звездой матча. 29-летний россиянин отметился шайбой в ворота бывшей команды, чем продлил свою результативную серию до девяти матчей. Всего на счету Бучневича в текущем сезоне 21 (8+13) очко в 30 матчах.
Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 25-летнего россиянина в текущем сезоне 5 (1+4) очков в 30 матчах.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и вратарь команды Игорь Шестеркин участия в матче не принимали. Панарин не сыграл из-за травмы верхней части тела, а Шестеркин уступил место в воротах Джонатану Куику.
«Рейнджерс» проиграли 10 из 13 последних матчей и опустились на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 18 декабря, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Нэшвиллом».
«Сент-Луис» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В этот же день «блюзмены» дома сыграют с «Нью-Джерси».