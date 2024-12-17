«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Далласу»

У хозяев дубль оформил Роопе Хинц (34', 55'), еще одну шайбу забросил Лиан Биксель (38'). У гостей единственный результативный бросок на счету Дилана Строума (16).
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели 12 матчей, в которых одержали восемь побед и потерпели четыре поражения.
Овечкин отправился с «Вашингтоном» на выездные матчи в Даллас и Чикаго. Россиянин уже принимает участие в командных тренировках, но его участие в ближайших матчах не ожидается.
«Вашингтон» прервал свою серию из четырех побед кряду. Несмотря на это, «столичные» продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 18 декабря, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Чикаго».
Другие результаты игрового дня:
«Флорида» на выезде обыграла «Эдмонтон» (6:5). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 30 бросков по своим воротам.
«Ванкувер» дома обыграл «Колорадо» (3:1). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил восьмую шайбу в этом сезоне.