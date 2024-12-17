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«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Далласу»

«Даллас» дома обыграл «Вашингтон» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Роопе Хинц (34', 55'), еще одну шайбу забросил Лиан Биксель (38'). У гостей единственный результативный бросок на счету Дилана Строума (16).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели 12 матчей, в которых одержали восемь побед и потерпели четыре поражения.

Овечкин отправился с «Вашингтоном» на выездные матчи в Даллас и Чикаго. Россиянин уже принимает участие в командных тренировках, но его участие в ближайших матчах не ожидается.

«Вашингтон» прервал свою серию из четырех побед кряду. Несмотря на это, «столичные» продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 18 декабря, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Чикаго».

Другие результаты игрового дня:

«Флорида» на выезде обыграла «Эдмонтон» (6:5). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 30 бросков по своим воротам.

«Ванкувер» дома обыграл «Колорадо» (3:1). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил восьмую шайбу в этом сезоне.

Даллас
3:1
0:1, 2:0, 1:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
17.12.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Спенсер Карбери
Вратари
Джейк Эттингер
Чарли Линдгрен
(Чарли Линдгрен, Чарли Линдгрен)
1-й период
07:35
Мэтт Дюшен
15:39
Дилан Строум
(Джейкоб Чикран, Тэйлор Рэддиш)
2-й период
20:00
Оскар Бек
29:05
Брендан Смит
33:06
Джон Карлсон
33:28
Роопе Хинтц
(Джейми Бенн, Уайатт Джонстон)
36:26
Брендан Смит
36:26
Брендан Смит
36:26
Брендон Духайм
36:26
Брендон Духайм
37:35
Лиан Биксель
(Джейсон Робертсон, Маврик Бурк)
3-й период
40:31
Мэтт Рой
50:52
Илья Любушкин
54:58
Роопе Хинтц
(Джейсон Робертсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
15
Штрафное время
11
2
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь