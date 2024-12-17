Тренер «Вашингтона» сообщил, что Овечкин вернулся в общую группу

«Теперь он снова интегрирован в общую группу, он находится в составе. Следующий шаг — снять это бесконтактное джерси и начать полноценные тренировки, что позволит ему приступить к контактным упражнениям», — сказал Карбери.
Капитан «Вашингтона» продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели 12 матчей, в которых одержали восемь побед и потерпели четыре поражения.
Овечкин отправился с «Вашингтоном» на выездные матчи в Даллас и Чикаго. Его участие в ближайших матчах команды не ожидается.
В этом сезоне на счету Овечкина 18 сыгранных матчей, в которых он набрал 25 (15+10) очков. На момент травмы россиянин был лидером снайперской гонки НХЛ и одним из лидеров лиги по коэффициенту полезности — «+15».
В матче с «Ютой» Овечкин оформил дубль, забив 867-й и 868-й голы в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю составляет 26 шайб.
«Вашингтон» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 18 декабря, «столичные» дома сыграют с «Чикаго».