Овечкин потренировал фирменный бросок перед матчем с «Далласом»

В сети появилось видео, как 39-летний россиянин отрабатывает свой фирменный бросок из левого круга вбрасывания.
Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил о возвращении Овечкина в общую группу.
Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели 12 матчей, в которых одержали восемь побед и потерпели четыре поражения.
Капитан «Вашингтона» отправился с клубом на выездные матчи в Даллас и Чикаго. Его участие в ближайших матчах команды не ожидается.
В этом сезоне на счету Овечкина 18 сыгранных матчей, в которых он набрал 25 (15+10) очков. На момент травмы он был лидером снайперской гонки НХЛ и одним из лидеров лиги по коэффициенту полезности — «+15».
В матче с «Ютой» Овечкин оформил дубль, забив 867-й и 868-й голы в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю составляет 26 шайб.
«Вашингтон» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 18 декабря, «столичные» дома сыграют с «Чикаго».