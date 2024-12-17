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Овечкин потренировал фирменный бросок перед матчем с «Далласом»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в тренировке команды перед выездным матчем с «Далласом» (1:3) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

В сети появилось видео, как 39-летний россиянин отрабатывает свой фирменный бросок из левого круга вбрасывания.

Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил о возвращении Овечкина в общую группу.

Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели 12 матчей, в которых одержали восемь побед и потерпели четыре поражения.

Капитан «Вашингтона» отправился с клубом на выездные матчи в Даллас и Чикаго. Его участие в ближайших матчах команды не ожидается.

В этом сезоне на счету Овечкина 18 сыгранных матчей, в которых он набрал 25 (15+10) очков. На момент травмы он был лидером снайперской гонки НХЛ и одним из лидеров лиги по коэффициенту полезности — «+15».

В матче с «Ютой» Овечкин оформил дубль, забив 867-й и 868-й голы в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю составляет 26 шайб.

«Вашингтон» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 18 декабря, «столичные» дома сыграют с «Чикаго».

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