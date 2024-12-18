Хоккеисты-лучшие друзья в НХЛ: дружба на льду и за его пределами

«Панарин знает, как сильно мы его любим, как заботимся о нем, как сильно его ценим. Мы каждый день наблюдаем его за кулисами — как он заботится о себе, видим его характер, отношение к делу. Он во всех отношениях невероятный человек. Что бы ни случилось, сколько бы времени ему ни потребовалось, мы примем его с распростертыми объятиями», — сказал Райан.