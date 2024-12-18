Хоккеисты-лучшие друзья в НХЛ: дружба на льду и за его пределами

Нередко такая дружба помогает во время игры, ведь эти товарищи по команде отлично понимают друг друга. Подстраховать на льду или вовремя отдать передачу для них не проблема.
В этой подборке вспомним дружеские дуэты североамериканского хоккея, которые точно улучшили свою результативность благодаря слаженности на льду и за его пределами.
Главные надежды «Торонто» Остон Мэттьюс и Митчелл Марнер: 10 лет в одном звене
Имена Остона Мэттьюса и Митчелла Марнера стали известны после молодёжного чемпионата мира в 2015 году. Выбрать самых перспективных и крутых игроков в канадской сборной было занятием не из простых, так Мэттьюс и Марнер оказались в одном клубе НХЛ. Игра в одной национальной команде, позже адаптация в канадском «Торонто Мэйпл Лифс» сделала из хоккеистов настоящих друзей.
Уже в первом сезоне в НХЛ они блистали на льду, а журналисты в своих статьях отмечали «химию» игроков друг с другом. Сезон-2016/2017 хоккеисты завершили с похожими статистическими показателями — Марнер заработал 61 очко за 77 матчей, а Мэттьюс 69 баллов за 82 игры. Пресс-служба NHL на их официальном сайте писала: «Оба хоккеиста находятся в центре всеобщего внимания в “Торонто”, на них возлагаются огромные надежды».
Все эти надежды оправдались. Сейчас невозможно представить «Торонто Мэйпл Лифс» без результативности обоих. Они до сих пор играют в родном для них канадском клубе уже девять лет и по-прежнему находят друг в друге поддержку на льду. Никто не знает, были бы они настолько известны и легендарны, если бы играли в разных командах, удалось ли бы им добиться блестящей результативности и стать лидерами клубов друг без друга, но свой дуэт они точно вписали в историю «Торонто».
Артемий Панарин и Райан Строум: рядом в сложной ситуации
Однажды Артемий Панарин сказал про своего друга Райана Строума следующее:
«Он — большая часть моей жизни. Я могу говорить с ним о глубоких вещах, о своих мыслях. Мы всем делимся друг с другом».
На этом, кажется, можно было бы закончить эту красивую историю, однако добавим немного конкретики, чтобы понимать, насколько сильно эти два хоккеиста помогают друг другу в жизни. Дружба хоккеистов началась с выступления за «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2017 году в американский клуб приехал выступать Панарин, а уже в следующем сезоне Строум присоединился к команде.
Райан менее результативен, чем Панарин, поэтому они создали отличный дуэт в «Рейнджерс». Благодаря россиянину Строум улучшил свои показатели, а в 2020 году пресс-служба NHL сообщила о продлении контракта с канадцем, отметив, что в этом нужно отдать должное Панарину.
«Однако стоит понимать, что такого прогресса 27-летний канадец добился в первую очередь благодаря присутствию рядом Артемия Панарина», — говорилось в сообщении пресс-службы лиги.
Лучшая результативность Строума была именно в годы игры в «Рейнджерс». Его личный рекорд — 59 очков за 70 матчей.
В 2021 году тренер Андрей Назаров обвинил Артемия Панарина избиении девушки. Несомненно, этот эпизод оказался сложным для хоккеиста — быть обвиненным в таком преступлении жутко, тем более, когда у тебя есть жена и дочь. Тогда Строум дал комментарий сайту НХЛ, где заступился за товарища:
«Панарин знает, как сильно мы его любим, как заботимся о нем, как сильно его ценим. Мы каждый день наблюдаем его за кулисами — как он заботится о себе, видим его характер, отношение к делу. Он во всех отношениях невероятный человек. Что бы ни случилось, сколько бы времени ему ни потребовалось, мы примем его с распростертыми объятиями», — сказал Райан.
Да, эти ребята знают толк в красивых словах и в реальной мужской дружбе! Сейчас Строум продолжает карьеру в «Анахайм Дакс», а Панарин по-прежнему остаётся в «Рейнджерс», однако такое общение невозможно разрушить, разбежавшись по разным клубам. Хоккеисты встречаются друг с другом в свободное время.
Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем: главные бро современной НХЛ
Дружбе этих ребят в этом году исполнилось 15! Бэкстрем и Овечкин вместе с самого начала пути Александра в НХЛ. Никлас вспоминает это время с теплом в душе:
«Он много значил для меня — особенно первые пару лет. Взял меня под свое крыло. Потом, когда мы стали старше, то поменялись ролями. Рядом с этим парнем никогда не бывает скучно», — сказал Бэкстрем об Овечкине.
Общение этих хоккеистов не ограничивается ни льдом, ни жизнью за его пределами, ни странами! Бэкстрем не раз был дома у Александра. Мама Ови всегда была рада приходу Никласа и кормила шведского друга домашней русской едой. Как известно, наши мамы с точностью определяют настоящих друзей в нашей жизни и в этот раз Татьяна Николаевна нисколько не ошиблась.
Барри Троц сравнивал общение хоккеистов с супружеской парой — настолько ребята были неразлучны. Об их дружбе можно было снимать фильм, но пока что сняли только рекламу. Осенью 2021 года страховая Компания MassMutual сделала рекламный ролик с Овечкиным и Бэкстремом: капитан якобы вписал шведа в свой страховой полис — и объясняет причину этого Анастасии Шубской. Никлас при этом сидит на диване и ест.
По сюжету, Овечкин настойчиво доказывал Анастасии, что решение со страховкой необходимо:
«Если со мной что-то произойдет, кому Бэкки будет пасовать? У него просядет статистика в большинстве. Как он будет зарабатывать передачи? Что тогда?».
Один из милейших моментов произошел в 2018 году: сразу после победы «Вашингтона» в чемпионате НХЛ Овечкин поднял Кубок над головой и передал его именно Никласу.
Ну, а сейчас, в 2024-м, Бэкстрем приостановил свою карьеру (хотя друзья всегда мечтали завершить ее одновременно), но он все также помогает своему товарищу. Пока наш легендарный Ови восстанавливается после травмы, Никлас ассистирует ему на индивидуальных тренировках.