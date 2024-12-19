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«Миннесота» уступила «Флориде», несмотря на ассист Капризова

«Флорида» добились разгромной победы на выезде — 6:1.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Аарон Экблад (4-я минута), Мэки Самоскевич (19), Мэттью Ткачук (36, 39), Нико Миккола (52) и Ээту Луостаринен (60). Единственный гол в составе «Миннесоты» забил Марко Росси (17). Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков.

Кирилл Капризов отметился результативной передачей. При этом арбитр не засчитал шайбу нападающего «Миннесоты», заброшенную на 11-й минуте первого периода матча. Гол 27-летнего россиянина был отменен после запроса главного тренера «Пантерз» Пола Мориса на видеоповтор.

Капризов вышел на чистое второе место в списке бомбардиров текущего сезона, на счету нападающего 48 очков (22 гола + 26 результативных передач) в 31 матче. На первой строчке в списке идет канадский форвард «Колорадо» Натан Маккиннон (50 очков — 13 + 37).

«Флорида» располагается на втором месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 42 очка после 33 матчей. «Миннесота» с 44 очками в 32 встречах идет второй в Центральном дивизионе. Следующий матч «Флорида» проведет дома в ночь на 21 декабря по московскому времени против «Сент-Луиса», «Миннесота» в тот же день примет «Юту».

Миннесота
1:6
1:2, 0:2, 0:2
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
19.12.2024, 05:30 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 17423 зрителя
Главные тренеры
Джон Хайнс
Пол Морис
Вратари
Марк-Андре Флери
Сергей Бобровский
1-й период
03:48
Аарон Экблад
(Йеспер Боквист, Маки Самоскевич)
13:49
Командный штраф
15:03
Сэм Райнхарт
16:11
Марко Росси
(Кирилл Капризов, Мэтт Болди)
18:14
Маки Самоскевич
(Аарон Экблад)
2-й период
35:28
Мэттью Ткачак
(Александр Барков, Картер Верхэге)
35:28
Райан Хартман
35:28
Мэттью Ткачак
38:19
Мэтт Болди
38:54
Мэттью Ткачак
(Аарон Экблад, Картер Верхэге)
3-й период
51:10
Нико Миккола
(Антон Лунделл, Сэм Райнхарт)
57:02
Райан Хартман
57:02
Райан Хартман
57:02
Антон Лунделл
59:30
Эту Луостаринен
(Эван Родригес)
Лучшие игроки матча
Статистика
16
Штрафное время
16
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Флорида
НХЛ: таблица и календарь