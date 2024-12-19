«Миннесота» уступила «Флориде», несмотря на ассист Капризова

«Флорида» располагается на втором месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 42 очка после 33 матчей. «Миннесота» с 44 очками в 32 встречах идет второй в Центральном дивизионе. Следующий матч «Флорида» проведет дома в ночь на 21 декабря по московскому времени против «Сент-Луиса», «Миннесота» в тот же день примет «Юту».