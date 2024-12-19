«Миннесота» уступила «Флориде», несмотря на ассист Капризова

В составе победителей шайбы забросили Аарон Экблад (4-я минута), Мэки Самоскевич (19), Мэттью Ткачук (36, 39), Нико Миккола (52) и Ээту Луостаринен (60). Единственный гол в составе «Миннесоты» забил Марко Росси (17). Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 бросков.
Кирилл Капризов отметился результативной передачей. При этом арбитр не засчитал шайбу нападающего «Миннесоты», заброшенную на 11-й минуте первого периода матча. Гол 27-летнего россиянина был отменен после запроса главного тренера «Пантерз» Пола Мориса на видеоповтор.
Капризов вышел на чистое второе место в списке бомбардиров текущего сезона, на счету нападающего 48 очков (22 гола + 26 результативных передач) в 31 матче. На первой строчке в списке идет канадский форвард «Колорадо» Натан Маккиннон (50 очков — 13 + 37).
«Флорида» располагается на втором месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 42 очка после 33 матчей. «Миннесота» с 44 очками в 32 встречах идет второй в Центральном дивизионе. Следующий матч «Флорида» проведет дома в ночь на 21 декабря по московскому времени против «Сент-Луиса», «Миннесота» в тот же день примет «Юту».