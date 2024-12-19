НХЛ исключила возможность проведения матчей с клубами КХЛ

С 2022 года российским игрокам, завоевавшим Кубок Стэнли, не разрешается привозить трофей в Россию. Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.