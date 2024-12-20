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Дубль Михеева принес «Чикаго» победу над «Сиэтлом»

«Чикаго» дома обыграл «Сиэтл» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев дублем отметился Илья Михеев (31', 47'), еще одну шайбу забросил Нолан Аллан (56'). У гостей единственный результативный бросок на счету Райкера Эванса (52').

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев был признан первой звездой матча. 30-летний россиянин забросил пятую и шестую шайбы в этом сезоне, продлив свою голевую серию до трех матчей. Всего на счету Михеева 11 (6+5) очков после 31 матча.

«Чикаго» одержал третью победу кряду и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 21 декабря, «ястребы» на выезде сыграют с «Калгари».

«Сиэтл» потерпел третье поражение подряд и располагается на 12-й строчке на Западе. В воскресенье, 22 декабря, команда на выезде сыграет с «Вегасом».

Чикаго
3:1
0:0, 1:0, 2:1
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
20.12.2024, 04:30 (МСК UTC+3)
United Center, 18991 зритель
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Дэн Байлсма
Вратари
Арвид Содерблум
Джой Даккорд
2-й период
22:02
Джош Махура
30:54
Илья Михеев
(Теуво Терявяйнен)
34:54
Луи Кревье
37:31
Брэндон Танев
37:38
Франк Назар
38:03
Коннор Мерфи
38:03
Коннор Мерфи
38:03
Винс Данн
38:03
Винс Данн
3-й период
40:41
Луи Кревье
46:06
Илья Михеев
(Теуво Терявяйнен, Тайлер Бертуцци)
51:26
Райкер Эванс
(Брэндон Монтур, Оливер Бьоркстранд)
55:11
Нолан Аллан
(Райан Донато, Коннор Мерфи)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго
Сиэтл
НХЛ: таблица и календарь