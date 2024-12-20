Дубль Михеева принес «Чикаго» победу над «Сиэтлом»

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев был признан первой звездой матча. 30-летний россиянин забросил пятую и шестую шайбы в этом сезоне, продлив свою голевую серию до трех матчей. Всего на счету Михеева 11 (6+5) очков после 31 матча.