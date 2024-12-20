Дубль Михеева принес «Чикаго» победу над «Сиэтлом»

У хозяев дублем отметился Илья Михеев (31', 47'), еще одну шайбу забросил Нолан Аллан (56'). У гостей единственный результативный бросок на счету Райкера Эванса (52').
Нападающий «Чикаго» Илья Михеев был признан первой звездой матча. 30-летний россиянин забросил пятую и шестую шайбы в этом сезоне, продлив свою голевую серию до трех матчей. Всего на счету Михеева 11 (6+5) очков после 31 матча.
«Чикаго» одержал третью победу кряду и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 21 декабря, «ястребы» на выезде сыграют с «Калгари».
«Сиэтл» потерпел третье поражение подряд и располагается на 12-й строчке на Западе. В воскресенье, 22 декабря, команда на выезде сыграет с «Вегасом».