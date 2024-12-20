Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кучеров обошел Капризова и стал третьим в гонке бомбардиров НХЛ

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Сент-Луис» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев заброшенными шайбами отметились Энтони Сирелли (6'), Ник Пербикс (24') и Гейдж Гонсалвес (34'). У гостей единственный результативный бросок на счету Павла Бучневича (33').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал очки в девятом матче подряд и отметился двумя результативными передачами. В активе 31-летнего россиянина стало 49 (14+35) очков в 28 матчах. Он вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сезона, обойдя нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Выше Кучерова только Леон Драйзайтль (50) из «Эдмонтона» и Нэтан Маккиннон из «Колорадо» (52).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам и одержал 14-ю победу в сезоне. 30-летний россиянин был признан первой звездой матча.

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил девятую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 29-летнего россиянина 22 (9+13) очка после 32 матчей.

«Тампа» одержала четвертую победу подряд и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 22 декабря, «молнии» дома сыграют с «Флоридой».

«Сент-Луис» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах и занимает 11-е место на Западе. В субботу, 21 декабря, «блюзмены» на выезде также сыграют с «Флоридой».

Тампа-Бэй
3:1
1:0, 2:1, 0:0
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
20.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Джим Монтгомери
Вратари
Андрей Василевский
Джордан Биннингтон
(Жоэль Хофер)
1-й период
05:14
Энтони Чирелли
(Конор Джики, Брэндон Хагель)
08:11
Джейк Гюнцель
17:31
Брэйден Шенн
2-й период
23:42
Ник Пербикс
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
27:10
Дилан Холлоуэй
32:15
Павел Бучневич
(Роберт Томас, Кэм Фаулер)
33:33
Гейдж Гонсалвес
(Никита Кучеров)
34:31
Райан Макдона
38:58
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
38:58
Брэйден Шенн
3-й период
54:15
Жоэль Хофер
Лучшие игроки матча
Статистика
9
Штрафное время
11
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Сент-Луис
НХЛ: таблица и календарь