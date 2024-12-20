Кучеров обошел Капризова и стал третьим в гонке бомбардиров НХЛ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Энтони Сирелли (6'), Ник Пербикс (24') и Гейдж Гонсалвес (34'). У гостей единственный результативный бросок на счету Павла Бучневича (33').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал очки в девятом матче подряд и отметился двумя результативными передачами. В активе 31-летнего россиянина стало 49 (14+35) очков в 28 матчах. Он вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сезона, обойдя нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Выше Кучерова только Леон Драйзайтль (50) из «Эдмонтона» и Нэтан Маккиннон из «Колорадо» (52).
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам и одержал 14-ю победу в сезоне. 30-летний россиянин был признан первой звездой матча.
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил девятую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 29-летнего россиянина 22 (9+13) очка после 32 матчей.
«Тампа» одержала четвертую победу подряд и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 22 декабря, «молнии» дома сыграют с «Флоридой».
«Сент-Луис» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах и занимает 11-е место на Западе. В субботу, 21 декабря, «блюзмены» на выезде также сыграют с «Флоридой».