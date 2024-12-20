Кучеров обошел Капризова и стал третьим в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал очки в девятом матче подряд и отметился двумя результативными передачами. В активе 31-летнего россиянина стало 49 (14+35) очков в 28 матчах. Он вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сезона, обойдя нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Выше Кучерова только Леон Драйзайтль (50) из «Эдмонтона» и Нэтан Маккиннон из «Колорадо» (52).