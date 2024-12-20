Рекордный ассист Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в победной шайбе команды и отметился результативной передачей, которая стала для 38-летнего россиянина 30-й в овертаймах за карьеру. Он стал первым игроком в истории НХЛ, добравшимся до этой отметки.