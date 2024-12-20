Рекордный ассист Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл»

У гостей в основное время заброшенными шайбами отметились Брайан Раст (17'), Сидни Кросби (28'), Рикард Раккель (30') и Эрик Карлссон (52'). У хозяев забивали Джонатан Маршессо (4'), Люк Евангелиста (18'), Стивен Стэмкос (24') и Брэди Шэй (48'). Победную шайбу на 67-й секунде овертайма забросил нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в победной шайбе команды и отметился результативной передачей, которая стала для 38-летнего россиянина 30-й в овертаймах за карьеру. Он стал первым игроком в истории НХЛ, добравшимся до этой отметки.
Всего на счету Малкина в этом сезоне 27 (7+20) очков в 34 матчах.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голом и тремя результативными передачами, благодаря чему вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф. Всего на счету 37-летнего канадца 1832 (672+1160) очков в 1486 матчах.
«Питтсбург» одержал третью победу в четырех последних матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 22 декабря, «пингвины» на выезде сыграют с «Нью-Джерси».
«Нэшвилл» занимает последнее, 16-е место на Западе. В субботу, 21 декабря, «хищники» дома сыграют с «Лос-Анджелесом».