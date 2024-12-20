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Рекордный ассист Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл»

«Питтсбург» на выезде обыграл «Нэшвилл» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба "Питтсбурга"

У гостей в основное время заброшенными шайбами отметились Брайан Раст (17'), Сидни Кросби (28'), Рикард Раккель (30') и Эрик Карлссон (52'). У хозяев забивали Джонатан Маршессо (4'), Люк Евангелиста (18'), Стивен Стэмкос (24') и Брэди Шэй (48'). Победную шайбу на 67-й секунде овертайма забросил нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в победной шайбе команды и отметился результативной передачей, которая стала для 38-летнего россиянина 30-й в овертаймах за карьеру. Он стал первым игроком в истории НХЛ, добравшимся до этой отметки.

Всего на счету Малкина в этом сезоне 27 (7+20) очков в 34 матчах.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голом и тремя результативными передачами, благодаря чему вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф. Всего на счету 37-летнего канадца 1832 (672+1160) очков в 1486 матчах.

«Питтсбург» одержал третью победу в четырех последних матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 22 декабря, «пингвины» на выезде сыграют с «Нью-Джерси».

«Нэшвилл» занимает последнее, 16-е место на Западе. В субботу, 21 декабря, «хищники» дома сыграют с «Лос-Анджелесом».

Нэшвилл
4:5
2:1, 1:2, 1:1
ОТ
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
20.12.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17159 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Майк Салливан
Вратари
Юусе Сарос
(Юусе Сарос)
Тристан Джерри
1-й период
03:51
Джонатан Маршессо
(Филип Форсберг, Люк Шенн)
07:27
Джонатан Маршессо
10:53
Рикард Ракелль
16:21
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Рикард Ракелль)
16:28
Энтони Бовилье
17:57
Люк Евангелиста
(Томас Новак, Брэди Шей)
2-й период
21:31
Блэйк Лизотт
23:38
Стивен Стэмкос
(Густав Нюквист, Филип Форсберг)
25:58
Брэди Шей
27:54
Сидни Кросби
(Брайан Раст, Эрик Карлссон)
29:08
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби, Брайан Раст)
3-й период
40:38
Эрик Карлссон
47:44
Брэди Шей
(Райан О`Райлли, Захари Л`Еро)
48:17
Блэйк Лизотт
51:36
Эрик Карлссон
(Мэтт Грызлик, Сидни Кросби)
57:53
Стивен Стэмкос
Овертайм
61:07
Брайан Раст
(Евгений Малкин, Крис Летанг)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Нэшвилл
НХЛ: таблица и календарь