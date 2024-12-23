«Тампа» с Кучеровым и Василевским проиграла «Флориде»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не сумел отметиться результативными действиями и прервал свою серию из девяти матчей с набранными очками. 31-летний россиянин опустился на шестую строчку в бомбардирской гонке. На счету Кучерова после 29 сыгранных матчей 49 (14+35) набранных очков.