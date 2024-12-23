«Тампа» с Кучеровым и Василевским проиграла «Флориде»

У гостей дублем отметился Сэм Райнхарт (16', 60'), еще по одной шайбе забросили Эй Джей Грир (31') и Ээту Луостаринен (32'). У хозяев забивали Ник Пол (20') и Брейден Пойнт (44').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не сумел отметиться результативными действиями и прервал свою серию из девяти матчей с набранными очками. 31-летний россиянин опустился на шестую строчку в бомбардирской гонке. На счету Кучерова после 29 сыгранных матчей 49 (14+35) набранных очков.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский получил отдых и провел весь матч на скамейке запасных.
«Тампа» прервала серию из четырех побед подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» одержала четвертую победу кряду и поднялась на третью строчку на Востоке.
Во вторник, 24 декабря, команды вновь сыграют друг с другом. Встреча пройдет в Санрайзе на домашней арене «Флориды».