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«Тампа» с Кучеровым и Василевским проиграла «Флориде»

«Флорида» на выезде обыграла «Тампа-Бэй» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дублем отметился Сэм Райнхарт (16', 60'), еще по одной шайбе забросили Эй Джей Грир (31') и Ээту Луостаринен (32'). У хозяев забивали Ник Пол (20') и Брейден Пойнт (44').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не сумел отметиться результативными действиями и прервал свою серию из девяти матчей с набранными очками. 31-летний россиянин опустился на шестую строчку в бомбардирской гонке. На счету Кучерова после 29 сыгранных матчей 49 (14+35) набранных очков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский получил отдых и провел весь матч на скамейке запасных.

«Тампа» прервала серию из четырех побед подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» одержала четвертую победу кряду и поднялась на третью строчку на Востоке.

Во вторник, 24 декабря, команды вновь сыграют друг с другом. Встреча пройдет в Санрайзе на домашней арене «Флориды».

Тампа-Бэй
2:4
1:1, 0:2, 1:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
23.12.2024, 01:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Пол Морис
Вратари
Андрей Василевский
(Андрей Василевский)
Спенсер Найт
1-й период
10:35
Брэндон Хагель
15:15
Ник Пербикс
15:51
Сэм Райнхарт
(Аарон Экблад, Мэттью Ткачак)
19:55
Ник Пол
(Виктор Хедман, Даррен Раддиш)
2-й период
26:58
Эван Родригес
29:31
Увис Балинскис
30:28
Эй Джей Грир
(Томаш Носек)
31:10
Эту Луостаринен
38:04
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
38:04
Эван Родригес
3-й период
43:26
Брэйден Пойнт
(Джейк Гюнцель, Даррен Раддиш)
49:46
Сэм Беннетт
59:29
Сэм Райнхарт
(Антон Лунделл, Александр Барков)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Флорида
НХЛ: таблица и календарь