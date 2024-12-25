Два россиянина попали в список лучших вратарей недели в НХЛ

Из всех вышеперечисленных вратарей только Шестеркин входит в десятку лучших по проценту отраженных бросков за весь сезон. Он занимает седьмое место с показателем 91,3%. Лидирует в списке американский вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебак (92,7%).