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Два россиянина попали в список лучших вратарей недели в НХЛ

Пресс-служба НХЛ опубликовала четверку лучших вратарей прошедшей игровой недели (17−23 декабря) по проценту отраженных бросков.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Первое место в списке занял шведский вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк, отразивший 95,7% бросков по своим воротам. Второе место занял россиянин Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» (95,2%), а третье — его соотечественник Петр Кочетков, выступающий за «Каролину» (94,8%). Четвертым стал канадский вратарь «Монреаля» Сэм Монтембо (92,9%).

Из всех вышеперечисленных вратарей только Шестеркин входит в десятку лучших по проценту отраженных бросков за весь сезон. Он занимает седьмое место с показателем 91,3%. Лидирует в списке американский вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебак (92,7%).

В начале декабря Шестеркин заключил с «Рейнджерс» новый восьмилетний контракт на общую сумму 92 млн долларов. Это соглашение сделало его самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ. Новый контракт с годовой зарплатой 11,5 млн долларов вступит в силу в следующем сезоне.

Рейнджерс
Каролина
Оттава
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