Гашек заявил о желании обсудить с НХЛ их отношение к россиянам

«Каждое публичное появление российских граждан — например, хоккеистов или каждая сознательная фотосессия со сторонниками России — это огромная реклама спецоперации.



Я надеюсь и был бы очень рад в 2025 году поговорить на эту тему с представителями руководства Канады и НХЛ, чтобы вместе изменить подход к российским игрокам. Это не будет стоить налогоплательщикам ни одного доллара.



В то же время мы также поможем российским спортсменам, чтобы им не пришлось прожить остаток своей жизни, зная, что из-за их публичного появления погибли люди. Многие российские спортсмены заслуживают нашей помощи, и я буду рад помочь им, если у меня будет такая возможность», — написал Гашек в соцсетях.