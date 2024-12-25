«Каждое публичное появление российских граждан — например, хоккеистов или каждая сознательная фотосессия со сторонниками России — это огромная реклама спецоперации.
Я надеюсь и был бы очень рад в 2025 году поговорить на эту тему с представителями руководства Канады и НХЛ, чтобы вместе изменить подход к российским игрокам. Это не будет стоить налогоплательщикам ни одного доллара.
В то же время мы также поможем российским спортсменам, чтобы им не пришлось прожить остаток своей жизни, зная, что из-за их публичного появления погибли люди. Многие российские спортсмены заслуживают нашей помощи, и я буду рад помочь им, если у меня будет такая возможность», — написал Гашек в соцсетях.
Доминик Гашек провел в НХЛ в общей сложности 16 сезонов, выступая за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву». Он шесть раз становился лучшим вратарем НХЛ и дважды становился самым ценным игроком лиги. В 2011 году Гашек закончил игровую карьеру в московском «Спартаке».
С 2022 года Доминик Гашек стал более активно выражать свою антироссийскую позицию. В частности, чех регулярно критикует руководство НХЛ за то, что они позволяют российским хоккеистам выступать за американские и канадские клубы. В прошлом сезоне НХЛ сыграли 63 хоккеиста России, что стало лучшим результатом за последние 20 лет.