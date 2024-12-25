Для рекорда НХЛ Овечкину нужно забросить одну шайбу в 2024 году

В 2024 году Александр Овечкин записал на свой счет 39 голов и находится в одной шайбе по количеству календарных лет, в которых форвард забрасывал 40 и более шайб. Сейчас на его счету 13 таких лет и Овечкин делит первое место по этому показателю с Бреттом Халлом.
39-летний Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче с «Ютой» 19 ноября. В той игре «Вашингтон» в гостевом матче обыграл соперника со счетом 6:2, а Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Александр получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, после чего с трудом добрался до скамейки, а вскоре отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог.
В клубе оценивали срок восстановления в четыре-шесть недель. Известно, что легендарный россиянин уже приступил к полноценным тренировкам на льду. Ближайший матч «Вашингтон» проведет 29 декабря против «Торонто Мэйпл Лифс».
Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.