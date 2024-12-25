Для рекорда НХЛ Овечкину нужно забросить одну шайбу в 2024 году

В 2024 году Александр Овечкин записал на свой счет 39 голов и находится в одной шайбе по количеству календарных лет, в которых форвард забрасывал 40 и более шайб. Сейчас на его счету 13 таких лет и Овечкин делит первое место по этому показателю с Бреттом Халлом.