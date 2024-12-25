Свищев назвал Гашека несовременным пенсионером

Ранее Гашек в своих социальных сетях сообщил о намерении переговорить с руководством Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и политиками из Канады, чтобы изменить отношение к российским хоккеистам в лиге.
«Совершенно спятил мужик! Пенсионер, у которого начались деменция и маразматические отклонения, что с него взять? Надо отнестись к нему со снисхождением и пониманием. НХЛ может его выслушать только из уважения к былому прошлому, но никакие меры в отношении россиян, конечно, приняты не будут. К сожалению, сейчас Гашек в политической агонии, и пытается быть против всего русского. Но это уже немодная история, наоборот, надо быть за дружбу народов, тогда он будет современным», — приводит слова Свищева «РИА Новости Спорт».
Напомним, Гашек, игравший ранее в КХЛ и НХЛ, сейчас высказывается резко против России. Он также критикует и НХЛ, которая не применила санкций к российским спортсменам в 2022 году. По его словам, любое взаимодействие с Россией — это поддержка специальной военной операции на Украине.