Свищев назвал Гашека несовременным пенсионером

«Совершенно спятил мужик! Пенсионер, у которого начались деменция и маразматические отклонения, что с него взять? Надо отнестись к нему со снисхождением и пониманием. НХЛ может его выслушать только из уважения к былому прошлому, но никакие меры в отношении россиян, конечно, приняты не будут. К сожалению, сейчас Гашек в политической агонии, и пытается быть против всего русского. Но это уже немодная история, наоборот, надо быть за дружбу народов, тогда он будет современным», — приводит слова Свищева «РИА Новости Спорт».