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Свищев назвал Гашека несовременным пенсионером

Президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев высказался о чешском экс-голкипере Доминике Гашеке.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ранее Гашек в своих социальных сетях сообщил о намерении переговорить с руководством Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и политиками из Канады, чтобы изменить отношение к российским хоккеистам в лиге.

«Совершенно спятил мужик! Пенсионер, у которого начались деменция и маразматические отклонения, что с него взять? Надо отнестись к нему со снисхождением и пониманием. НХЛ может его выслушать только из уважения к былому прошлому, но никакие меры в отношении россиян, конечно, приняты не будут. К сожалению, сейчас Гашек в политической агонии, и пытается быть против всего русского. Но это уже немодная история, наоборот, надо быть за дружбу народов, тогда он будет современным», — приводит слова Свищева «РИА Новости Спорт».

Напомним, Гашек, игравший ранее в КХЛ и НХЛ, сейчас высказывается резко против России. Он также критикует и НХЛ, которая не применила санкций к российским спортсменам в 2022 году. По его словам, любое взаимодействие с Россией — это поддержка специальной военной операции на Украине.

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