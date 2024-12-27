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Овечкин стал самым упоминаемым в СМИ спортсменом в 2024 году

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял первое место в рейтинге самых упоминаемых спортсменов в российских СМИ по итогам 2024 года. Об этом сообщает «Медиалогия».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: NHL.com

Рейтинг был составлен за период с 1 января по 24 декабря 2024 года на основе более 100 тыс. источников — ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств и интернет-СМИ.

Медиаиндекс Овечкина в российских СМИ составил 1,574 млн упоминаний. В топ-3 рейтинга также вошли теннисист Даниил Медведев (1,169 млн) и нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба (935 тыс.).

Всего в рейтинг вошли 30 российских спортсменов. Наибольшее представительство в нем получили футболисты (12), хоккеисты (8) и теннисисты (6). Примечательно, что в рейтинге не оказалось ни одного представителя фигурного катания.

Топ-30 российских спортсменов в российских СМИ:

  1. Александр Овечкин (хоккей, «Вашингтон») — 1,574 млн
  2. Даниил Медведев (теннис) — 1,169 млн
  3. Артем Дзюба (футбол, «Акрон») — 935,3 тыс.
  4. Матвей Сафонов (футбол, «Краснодар») — 706,2 тыс.
  5. Алексей Миранчук (футбол, «Атланта Юнайтед») — 688,9 тыс.
  6. Максим Глушенков (футбол, «Зенит») — 680,6 тыс.
  7. Константин Тюкавин (футбол, «Динамо») — 650,8 тыс.
  8. Мирра Андреева (теннис) — 649,2 тыс.
  9. Андрей Рублев (теннис) — 630,4 тыс.
  10. Александр Соболев (футбол, «Зенит») — 617,5 тыс.
  11. Ислам Махачев (ММА) — 601,8 тыс.
  12. Никита Кучеров (хоккей, «Тампа-Бэй») — 545,3 тыс.
  13. Артур Бетербиев (бокс) — 510,3 тыс.
  14. Георгий Джикия (футбол, «Химки») — 457,6 тыс.
  15. Артемий Панарин (хоккей, «Рейнджерс») — 456,8 тыс.
  16. Дмитрий Бивол (бокс) — 444,3 тыс.
  17. Сергей Бобровский (хоккей, «Флорида») — 435,1 тыс.
  18. Федор Чалов (футбол, ПАОК) — 418,9 тыс.
  19. Александр Головин (футбол, «Монако») — 393,1 тыс.
  20. Евгений Кузнецов (хоккей, СКА) — 384,2 тыс.
  21. Карен Хачанов (теннис) — 369,3 тыс.
  22. Игорь Акинфеев (футбол, ЦСКА) — 365,3 тыс.
  23. Арсен Захарян (футбол, «Реал Сосьедад») — 358,1 тыс.
  24. Кирилл Капризов (хоккей, «Миннесота») — 339,5 тыс.
  25. Дарья Касаткина (теннис) — 337,2 тыс.
  26. Александр Большунов (лыжные гонки) — 328,9 тыс.
  27. Евгений Малкин (хоккей, «Питтсбург») — 328,5 тыс.
  28. Антон Миранчук (футбол, «Сьон») — 319,4 тыс.
  29. Анна Калинская (теннис) — 304,3 тыс.
  30. Матвей Мичков (хоккей, «Филадельфия») — 266,1 тыс.

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