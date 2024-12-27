Овечкин стал самым упоминаемым в СМИ спортсменом в 2024 году

Рейтинг был составлен за период с 1 января по 24 декабря 2024 года на основе более 100 тыс. источников — ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств и интернет-СМИ.
Медиаиндекс Овечкина в российских СМИ составил 1,574 млн упоминаний. В топ-3 рейтинга также вошли теннисист Даниил Медведев (1,169 млн) и нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба (935 тыс.).
Всего в рейтинг вошли 30 российских спортсменов. Наибольшее представительство в нем получили футболисты (12), хоккеисты (8) и теннисисты (6). Примечательно, что в рейтинге не оказалось ни одного представителя фигурного катания.
Топ-30 российских спортсменов в российских СМИ:
- Александр Овечкин (хоккей, «Вашингтон») — 1,574 млн
- Даниил Медведев (теннис) — 1,169 млн
- Артем Дзюба (футбол, «Акрон») — 935,3 тыс.
- Матвей Сафонов (футбол, «Краснодар») — 706,2 тыс.
- Алексей Миранчук (футбол, «Атланта Юнайтед») — 688,9 тыс.
- Максим Глушенков (футбол, «Зенит») — 680,6 тыс.
- Константин Тюкавин (футбол, «Динамо») — 650,8 тыс.
- Мирра Андреева (теннис) — 649,2 тыс.
- Андрей Рублев (теннис) — 630,4 тыс.
- Александр Соболев (футбол, «Зенит») — 617,5 тыс.
- Ислам Махачев (ММА) — 601,8 тыс.
- Никита Кучеров (хоккей, «Тампа-Бэй») — 545,3 тыс.
- Артур Бетербиев (бокс) — 510,3 тыс.
- Георгий Джикия (футбол, «Химки») — 457,6 тыс.
- Артемий Панарин (хоккей, «Рейнджерс») — 456,8 тыс.
- Дмитрий Бивол (бокс) — 444,3 тыс.
- Сергей Бобровский (хоккей, «Флорида») — 435,1 тыс.
- Федор Чалов (футбол, ПАОК) — 418,9 тыс.
- Александр Головин (футбол, «Монако») — 393,1 тыс.
- Евгений Кузнецов (хоккей, СКА) — 384,2 тыс.
- Карен Хачанов (теннис) — 369,3 тыс.
- Игорь Акинфеев (футбол, ЦСКА) — 365,3 тыс.
- Арсен Захарян (футбол, «Реал Сосьедад») — 358,1 тыс.
- Кирилл Капризов (хоккей, «Миннесота») — 339,5 тыс.
- Дарья Касаткина (теннис) — 337,2 тыс.
- Александр Большунов (лыжные гонки) — 328,9 тыс.
- Евгений Малкин (хоккей, «Питтсбург») — 328,5 тыс.
- Антон Миранчук (футбол, «Сьон») — 319,4 тыс.
- Анна Калинская (теннис) — 304,3 тыс.
- Матвей Мичков (хоккей, «Филадельфия») — 266,1 тыс.